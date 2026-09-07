கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு - எஃப்.ஐ.ஆரில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் என்ன?
2021 முதல் 2025 வரை நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறையின் பல்வேறு டெண்டர்களில் முறைகேடு செய்து, சுமார் ரூ.1,020 கோடி அளவுக்கு சட்டவிரோதமாக ஆதாயம் பெறப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 7, 2026 at 9:04 PM IST
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் டெண்டர் முறைகேடு நடைபெற்றதாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், அதன் முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் உள்ளிட்டோர் தொடர்புடைய 30 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை செப்டம்பர் 5 அன்று அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இந்தச் சோதனையில், 241 முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு ஆதாரங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்தது. இதுதொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கை தற்போது வெளியாகியுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
"முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, அவரது சகோதரர்கள் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது பல்வேறு சட்டப் பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 2021 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறையின் பல்வேறு டெண்டர்களில் முறைகேடு செய்து சுமார் 1,020 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சட்ட விரோதமாக ஆதாயம் பெறப்பட்டுள்ளது.
லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தலைமையக சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவில், செப்டம்பர் 4 அன்று இந்த குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த வழக்கில், கே.என்.நேரு முதல் நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளார். அவரது சகோதரர்கள் கே.என்.மணிவண்ணன், கே.என்.ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த நபர்களாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். நேருவுக்கு நெருக்கமானவராக இருந்துவரும் கவி பிரசாத், டி.ரமேஷ், டி.பிரபு, கோவை மாநகர திட்டமிடல் அலுவலராக இருந்த சசிப்ரியா, திருப்பூர் மண்டல பொறியாளர்களாக இருந்த பாலச்சந்திரன், முருகேசன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் எஸ்.சுதர்சனம், எபினேசர், சி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள், அரசு ஒப்பந்ததாரர் கே.சதீஷ் குமார் ஆகியோரும் வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையைச் சேர்ந்த அடையாளம் காணப்படாத அரசு அதிகாரிகள், தனிநபர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள், நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டோரின் பங்கு குறித்தும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அமலாக்கத் துறை கடந்த 2025 டிசம்பர் 3 அன்று, 258 பக்க அறிக்கையை அளித்தது. அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசின் அனுமதி பெற்று கடந்த டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை விசாரணையைத் தொடங்கியது.
அந்த விசாரணையில், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கான டெண்டர்களில் குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர்களை முன்கூட்டியே தேர்வு செய்து, அவர்களுக்கு சாதகமான வகையில் டெண்டர் நிபந்தனைகள் உருவாக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. ஒப்பந்தப் பணிகளின் மதிப்பில் சுமார் 7.5 சதவீதம் முதல் 10 சதவீதம் வரை "கட்சிப் பணம்" என்ற பெயரில் சட்ட விரோதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
கே.என்.நேருவுக்கு நெருக்கமானவர் என கூறப்படும் கவி பிரசாத், உயர் அதிகாரிகளுடன் தொடர்பில் இருந்து வரவிருக்கும் அரசு பணிகள் மற்றும் டெண்டர்கள் தொடர்பான தகவல்களை முன்கூட்டியே பெற்றுள்ளார். டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடுவதற்கு முன்பே குறிப்பிட்ட ஒப்பந்ததாரர்களை தேர்வு செய்ய அந்தத் தகவல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
இதற்கு ஆதாரமாக பல்வேறு வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள், செல்போன்களில் இருந்து பெறப்பட்ட புகைப்படங்கள், கணக்குப் பதிவுகள் உள்ளிட்ட மின்னணு ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன.
கடந்த 2021 செப்டம்பர் 6 அன்று தேதியிட்ட வாட்ஸ்அப் உரையாடல் ஒன்றில், மாதவரம் முன்னாள் எம்எல்ஏ எஸ்.சுதர்சனம் மற்றும் கவி பிரசாத் இடையே சென்னை குடிநீர் வாரியத்தின் மாதவரம் பூஸ்டர் இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக தகவல் பரிமாறப்பட்டது.
சுமார் ரூபாய் 75 லட்சம் மதிபுள்ள அந்தப் பணிக்கான டெண்டர் இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பே சி.டி. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. பின்னர் அதே நிறுவனத்துக்கு பணி வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல், கவி பிரசாதின் செல்போனில் இருந்து பெறப்பட்ட வாட்ஸ்அப் உரையாடலில், சென்னை மாநகரில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் 3 பணிகள் தொடர்பான விவரங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது.
மூன்று பணிகளின் மொத்த மதிப்பு 5.25 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருந்தது. அதில், 10 சதவீதம் அதாவது 55.15 லட்ச ரூபாய் "கட்சிப் பணம்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதில், ரூபாய்15 லட்சம் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டது என்றும், மீதமுள்ள ரூபாய் 35.15 லட்சம் வழங்கப்பட வேண்டியது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
டெண்டர் திறப்பு, 2024 ஆகஸ்ட் 9 அன்று நடைபெற இருந்த நிலையில், ஜூலை 30 அன்றே ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அந்த மூன்று பணிகளும் கே.சதீஷ் குமாருக்கு செப்டம்பர் 6 அன்று பணி ஆணை மூலம் வழங்கப்பட்டது.
திருப்பூர், கோவை பகுதிகளில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் பல்வேறு நகராட்சி பணிகளிலும் இதேபோன்று பணம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2022 நவம்பர் 26 அன்று திருப்பூர் மண்டல பொறியாளர் ஒருவரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு ரூபாய் 12.08 லட்சம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் அறிவு மையம் அமைக்கும் பணிக்காக ரூ.8 லட்சமும், பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் சமூக கழிப்பறை அமைக்கும் பணிக்காக ரூ.4.08 லட்சமும் பெறப்பட்டதாக கணக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் தாராபுரம், பல்லடம், வெள்ளக்கோவில், கோபிசெட்டிபாளையம், சத்தியமங்கலம், பவானி உள்ளிட்ட நகராட்சிகளில் நடைபெற்ற பணிகள் தொடர்பாக 2021 டிசம்பர் மாதத்தில் ரூபாய் 1.55 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை 10 சதவீத அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது. கோவை மாநகர திட்டமிடல் அலுவலராக இருந்த சசிப்ரியாவிடம் இருந்து பண பரிவர்த்தனை நடைபெற்றுள்ளது.
2021 ஜூலை 7-ஆம் தேதி ரூ.20.90 லட்சம் மற்றும் ரூ.50 லட்சம் என்றும், கே.என்.எம். என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
கே.என்.எம். என்பது கே.என்.மணிவண்ணனைக் குறிக்கும் என அமலாக்கத் துறை விசாரணையின்போது டி.ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார். கே.என்.மணிவண்ணனின் செல்போனில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தகவலில், பல்வேறு நபர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தொகைகள், பிறருக்கு வழங்கப்பட்ட தொகைகள் தொடர்பான கணக்குகள் இடம்பெற்றிருந்தன.
சசிப்ரியாவிடம் இருந்து 2021 ஜூன் 21-ஆம் தேதி ரூ.26 லட்சமும், ஆகஸ்ட் 9 அன்று ரூ.27.25 லட்சமும், செப்டம்பர் 6 அன்று ரூ.27.30 லட்சமும் பெறப்பட்டதாக வாட்ஸ் அப் பதிவுகள் தெரவிக்கின்றன.
வி.ஆர். வாட்டர் இன்ஃப்ரா நிறுவனம் தொடர்பாகவும், பல்வேறு பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 2022 பிப்ரவரி 9 அன்று ரூ.1 கோடி, மார்ச் 25 அன்று ரூ.2.77 கோடி, பிப்ரவரி 28 அன்று ரூ.5 கோடி, 2023 ஜனவரி 20 அன்று ரூ.2 கோடி, ஏப்ரல் 19 அன்று ரூ.4 கோடி பெறப்பட்டதாக வாட்ஸ் அப் பதிவுகள் கிடைத்தன. இதுதொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்றது.
இதுதவிர கோவை நிர்வாகப் பொறியாளர் மற்றும் ஒருவர் தொடர்பாக ரூ.50 லட்சம், ஈரோடு வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் தொடர்பாக ரூ.52.66 லட்சம், நம்பியூர் வாரசந்தை உள்ளிட்ட பணிகள் தொடர்பாக ரூ.30 லட்சம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர்களிடம் இருந்தும் அரசு ஊழியர்களிடம் இருந்தும் சட்ட விரோதமாக பணம் வசூலித்து, அந்தப் பணத்தை கே.என்.நேருவின் சார்பில் டி.ரமேஷ் மற்றும் டி.பிரபு ஆகியோர் கையாண்டுள்ளனர்.
கே.என்.நேருவின் அனுமதியுடன் அவரது சகோதரர்கள் கே.என்.மணிவண்ணன், கே.என்.ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் கவி பிரசாதுடன் இணைந்து செயல்பட்டனர். அரசு ஒப்பந்தப் பணிகளில் இருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணம் தனியார் நிறுவனங்களின் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன.
இந்த வழக்கில் இந்திய தண்டனைச் சட்டம், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா, மற்றும் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுடன் 13(1)(a) பிரிவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கான முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையின் சிறப்பு புலனாய்வுப் பிரிவு கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரபாகரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த செப்டம்பர் 5 அன்று சென்னை, கோவை, திருச்சி, ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 30 இடங்களில் நடைபெற்ற சோதனையில் டெண்டர் முறைகேடுகள் தொடர்பான 241 ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாட்சியங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அமலாக்கத்துறை சமர்ப்பித்த 258 பக்க அறிக்கையுடன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையும், சென்னை முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கருக்கு எதிரான ரூ. 4 கோடி மோசடி வழக்கு: விசாரணை தொடங்கியிருப்பதாக காவல் துறை தகவல்
டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பாக கிடைத்துள்ள ஆவணங்கள், வாட்ஸ்அப் உரையாடல்கள், செல்போன் பதிவுகள், பணப் பரிவர்த்தனை விவரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. ஆவணங்கள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்ட பிறகு அடுத்தகட்டமாக இதில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை நேரில் அழைத்து சம்மன் கொடுத்து விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்பு துறை திட்டமிட்டு வருகிறது" என்று முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.