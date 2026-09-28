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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: சிறுமியின் அடையாளத்தை வெளியிட்ட 40 இணையதளங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு

போக்சோ சட்ட விதிகளின்படி பாலியல் குற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவது சட்டவிரோதமாகும் என சைபர் கிரைம் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜெம் வீரமணி
ஜெம் வீரமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 10:30 AM IST

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சென்னை: ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் சிறுமியின் அடையாளத்தை வெளியிட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மீது சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் 4 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த வழக்கை ஆரம்பத்தில் விசாரித்த சில காவல்துறை அதிகாரிகள், இந்த வழக்கை மூடி மறைக்க முன்றதாக வெளியான தகவல்களும் தமிழ்நாட்டில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும், கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கு சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்தது. மேலும் இந்த வழக்கை விசாரிக்கை நான்கு பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் வீடியோ காட்சிகள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமியின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், புகைப்படம், வீடியோ உள்ளிட்ட எந்த பதிவுகளையும் வெளியிடவோ, பகிரவோ கூடாது என சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

மேலும், போக்சோ சட்ட விதிகளின்படி பாலியல் குற்றத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவது சட்டவிரோதமாகும். இதனால் சிறுமியின் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோவை பதிவிடும் அல்லது பகிரும் இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்களை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

இதில், சிறுமியின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பதிவுகளை வெளியிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் தற்போது வரை கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் உத்தரவின்பேரில் சம்பந்தப்பட்ட இணையதளப் பக்கங்களின் முகவரிகள் கண்டறியப்பட்டு அவற்றிக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், சிறுமியின் புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ உள்ளிட்ட பதிவுகளை உடனடியாக அகற்றுமாறு சம்பந்தபட்ட இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்களுக்கு சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் சார்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, இதற்கான உத்தரவை பெற்ற பிறகும் அந்த பதிவுகளை அகற்றாமல் இருந்த 40-க்கும் மேற்பட்ட இணையதளங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளப் பக்கங்கள் மீது சென்னை சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், சிறுமி தொடர்பான புகைப்படம், வீடியோ அல்லது அவரது அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தும் எந்தவொரு பதிவையும் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடுவதோ அல்லது பகிர்வதோ கூடாது என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதையும் மீறி விதிமீறல்கள் தொடரும் பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சைபர் கிரைம் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CASE REGISTERED
GEM VEERAMANI POCSO CASE
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ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு
CASE REGISTERED AGAINST WEBSITES

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