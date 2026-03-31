தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் விதிமீறல்? தவெக தலைவர் விஜய் மீது பெரவள்ளூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு

தேர்தல் அதிகாரிகள் அனுமதித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக ஐந்தாயிரம் பேர் ஒன்று கூடி பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தவெக தேர்தல் பிரச்சார கூட்டம் (Tamilaga Vettri Kazhagam/ youtube)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 11:39 AM IST

சென்னை: தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறி, தவெக தலைவர் விஜய் உட்பட அக்கட்சியினர் 5 ஆயிரம் பேர் மீது சென்னை பெரவள்ளூர் போலீசார் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய் தான் போட்டியிடும் பெரம்பூர் தொகுதி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் மீண்டும் போட்டியிடும் கொளத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் நேற்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அந்த பிரச்சாரத்தின்போது பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாக, நடிகர் விஜய் மீது தேர்தல் உதவி கணக்கு அலுவலர் குமார் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் தவெக தலைவர் விஜய் உட்பட அக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஐந்தாயிரம் பேர் மீது சென்னை பெரவள்ளூர் போலீசார் ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். 126(2), 189(2), 223 bns, 3(A), 3(5) ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ் நடிகர் விஜய் உட்பட ஐந்தாயிரம் பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக தேர்தல் அதிகாரிகள் அனுமதித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக ஐந்தாயிரம் பேர் ஒன்று கூடி பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியது. 'ரோடு ஷோ' நடத்தி, 30 ஸ்பீக்கர்கள் வைத்து பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படுத்தியது, மேலும் பொதுமக்களின் வாகனங்கள், மருத்துவ அவசர ஊர்திகள் செல்ல முடியாத வகையில் இடையூறு ஏற்படுத்தியது ஆகிய விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதாக போலீசார் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

மேலும், விஜய் தலைமையில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு 500 பேர்கள் பங்கேற்பதற்கும், 5 ஸ்பீக்கர்கள் அமைத்து பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், மாறாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 'ரோடு ஷோ' நடத்துவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை எனவும் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்பு மனு தாக்கல் நேற்று தொடங்கியுள்ள நிலையில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் தாங்கள் சென்னையில் போட்டியிடும் தொகுதிகளில் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து விஜய், சென்னை பெரம்பூர், கொளத்தூர் ஆகிய தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

இதனிடையே, விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோது, காவல் துறையினர் அவருக்கு சரியாக பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லை எனக் கூறி, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியிடம் தவெக சார்பில் புகார் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

