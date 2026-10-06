யூடியூபர் மதுமிதா மீது 5 பவுன் நகை திருடியதாக வழக்குப்பதிவு - காவல் துறையினர் விசாரணை
நகை திருட்டு வழக்கை நெல்லை மாவட்டத்திற்கு மாற்றும் பணியில் ராஜாக்கமங்கலம் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : October 6, 2026 at 12:30 PM IST
கன்னியாகுமரி: யூடியூபர் மதுமிதா மீது 5 பவுன் செயின் திருடியதாக ராஜாக்கமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரனை நடைபெற்று வருகிறது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலை அடுத்த தம்மத்துக்கோணம் பகுதியை சேர்ந்தவர் யூடியூபர் மதுமிதா. அண்மைக்காலமாக சமூக வலைதளங்களில் கட்டுகட்டாக பணம், விதவிதமான நகைகளை வைத்து ரிலீஸ் பதிவிட்டு வந்தார். இதனைக் கண்ட கொள்ளையர்கள் மதுமிதா வீட்டில் ஏராளமான தங்க நகைகள், பணம் உள்ளிட்டவை இருப்பதை உறுதி செய்து, கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மதுமிதா வீட்டில், கொள்ளையர்கள் 118 சவரன் தங்க நகை மற்றும் 50 ஆயிரம் ரொக்க பணம் திருடி சென்றதாக புகாரளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மதுமிதா கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் ராஜாக்கமங்கலம் காவல் துறையினர் விசாரணை செய்து குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர். மதுமிதா கொடுத்த புகாரில் பணம் கொள்ளை போனதை குறிப்பிடவில்லை. இதை அடுத்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து 98 சவரன் தங்க நகைகளை மீட்டனர்.
இந்த சம்பவம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. யூடியூபர் மதுமிதா 5 பவுன் செயின் திருடியதாக ராஜாக்கமங்கலம் காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து உள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டம் கே.டி.சி. நகரைச் சேர்ந்த கட்டட ஒப்பந்ததாரர் பேச்சிமுத்து என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. அந்த புகார் மனுவில் பேச்சிமுத்துவின் பிசியோதெரபி சிகிச்சையின் போது மதுமிதா அறிமுகமானதாகவும், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு நெல்லை நீதிமன்றம் அருகே தனது வாகனத்தில் மதுமிதா ஏறியதாகவும் தெரிவித்து உள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: வி.சி.க பிரமுகர் கொலை வழக்கு: மகனுக்கு பதில் தந்தையை பலி தீர்த்த கும்பல் - விசாரணையில் அம்பலம்
பின்னர் மதுமிதாவை பேருந்து நிலையத்தில் இறக்கி விட்டு தனது வீட்டுக்கு சென்று பார்த்தபோது, கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 பவுன் செயின் காணாமல் போனதாக கூறியுள்ளார். இந்த புகாரின் பேரில் மதுமிதா மீது திருட்டு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இந்த சம்பவம் நெல்லையில் நடந்ததாக பேச்சிமுத்து கொடுத்த புகாரில் கூறப்பட்டு உள்ளதால், மேல் நடவடிக்கைக்காக வழக்கை நெல்லை மாவட்டத்திற்கு மாற்றும் பணியில் ராஜகமங்கலம் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.