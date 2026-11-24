கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ ஜாமீனில் வெளிவர முடியாது - எத்தனை பிரிவுகளில் வழக்கு?
தவெக எம்எல்ஏ மீது பாலியல் குற்றத்திற்காக 3 பிரிவுகளிலும், அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததற்காக ஒரு பிரிவிலும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 3:44 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத 3 பிரிவுகள் உள்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
பெண் மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத BNS 75, 78, 79 உள்ளிட்ட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவற்றில், பாலியல் குற்றத்திற்காக 3 பிரிவுகளிலும், அரசு ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததற்காக ஒரு பிரிவிலும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1. BNS பிரிவு - 75 - பாலியல் துன்புறுத்தல்
இந்த பிரிவின் கீழ், பெண்ணிடம் விருப்பமின்றி பாலியல் ரீதியாக அணுகுவது, பாலியல் சலுகை கோருவது, ஆபாசமான கருத்துகளைத் தெரிவிப்பது உள்ளிட்ட செயல்கள் பாலியல் துன்புறுத்தலாகக் கருதப்படுகின்றன.
2. BNS பிரிவு 78 – பெண்ணைப் பின்தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்தல்
ஒரு பெண்ணின் விருப்பமின்றி அவரைத் தொடர்ந்து செல்வது, தொடர்புகொள்ள முயற்சிப்பது அல்லது இணையவழியாகத் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்வது உள்ளிட்ட செயல்கள் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வருகின்றன.
3. BNS பிரிவு 79 – பெண்ணின் கண்ணியத்தைக் குலைக்கும் பேச்சு அல்லது செயல்
ஒரு பெண்ணின் கண்ணியத்தை அவமதிக்கும் நோக்கில் ஆபாசமான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது, சைகைகள் அல்லது செயல்கள் மூலம் அவமதிப்பது உள்ளிட்ட குற்றங்கள் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வருகின்றன.
4. BNS பிரிவு 132 – அரசு ஊழியரைப் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தல்
அரசு ஊழியர் ஒருவர் தனது சட்டப்பூர்வமான பணியைச் செய்யும்போது, அவரைத் தாக்குவது அல்லது குற்றவியல் பலத்தைப் பயன்படுத்தித் தடுப்பது, இந்தப் பிரிவின் கீழ் குற்றமாகும்.
5. IT Act 67 – இணையத்தில் ஆபாசமான உள்ளடக்கத்தை வெளியிடுதல் அல்லது பரப்புதல்
மின்னணு வடிவில் ஆபாசமான உள்ளடக்கங்களை வெளியிடுவது, அனுப்புவது அல்லது பரப்புவது இந்தப் பிரிவின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
IT Act 67 (A) – பாலியல் வெளிப்படையான உள்ளடக்கத்தை வெளியிடுதல் அல்லது பரப்புதல்
மின்னணு வடிவில் பாலியல் செயல்களை வெளிப்படையாகச் சித்தரிக்கும் உள்ளடக்கங்களை வெளியிடுவது அல்லது பரப்புவது இந்தப் பிரிவின் கீழ் குற்றமாகும்.
BNS பிரிவு 4 – தண்டனைகளின் வகைகள்
இது தனிப்பட்ட குற்றத்தை வரையறுக்கும் பிரிவு அல்ல. குற்றங்களுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனைகளின் வகைகள் குறித்து இந்தப் பிரிவு விளக்குகிறது.
இவற்றில், BNS 75, 78, 79 ஆகிய மூன்று பிரிவுகளும், ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிரிவுகளாகும். இந்த வழக்கில், எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீதான குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்க சட்டம் அனுமதி வழங்குகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் பெண் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக தகவல் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. எம்.எல்.ஏ மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் கோரிக்கைகள் வலுத்தன. இருந்தபோதிலும், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடமிருந்து உரிய புகார் வராததால் எந்தொவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாமல் இருந்தது.
இந்நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியர், திங்கள்கிழமை (நவ. 23) பிற்பகல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் இச்சம்பவம் குறித்து நேரடியாக புகார் மனு வழங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.