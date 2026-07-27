முதலமைச்சர், அமைச்சர் குறித்து அவதூறு - இந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது வழக்குப்பதிவு
சேரன்மகாதேவி காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் அளித்த புகாரை அடுத்து இந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : July 27, 2026 at 6:44 PM IST
திருநெல்வேலி: சேரன்மகாதேவியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரை அவதூறாக பேசியதாக இந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மகாதேவியில், கோயில்களில் தரிசனத்துக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் விவகாரத்தில் இந்து சமய அறநிலைத்துறையை கண்டித்து இந்து முன்னணி சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய இந்து முன்னணி நிர்வாகிகள், தமிழக முதலமைச்சர், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளை ஒருமையில் விமர்சித்துப் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் இந்து முன்னணி நிர்வாகி நாகராஜன் பேசுகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் தற்போதைய முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோரை ஒருமையில் விமர்சித்துப் பேசினார். பள்ளி வாசல், தேவாலயங்களில் கட்டணம் வசூலிக்காத அரசு, கோவில்களில் மட்டும் ஏன் பக்தர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கிறது என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார். பெரியாரின் புத்தகத்தை கோயில்களில் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ் வழங்குவதாகவும் கூறி, அவர் அவதூறாக பேசினார்.
பழனி கோயில் நில மோசடி விவகாரம் குறித்து தவெக அரசை கடுமையாக அவர் விமர்சித்தார். இந்து அறநிலையத் துறை விவகாரத்தில் திமுக மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரண்டுமே கூட்டுக் களவாணிகள் என்றும் கடுமையாக அவர் விமர்சித்தார்.
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அதேபோல் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய இந்து முன்னணி நிர்வாகி நீலகண்டனும் முதலமைச்சர் விஜய்யை ஒருமையில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சேரன்மகாதேவி காவல் உதவி ஆய்வாளர் அன்னஜோதி அளித்த புகாரின் பேரில், இந்து முன்னணி நிர்வாகி நீலகண்டன் மீது இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரை ஒருமையில் பேசிய இந்து முன்னணி நிர்வாகி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பவம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சமீபத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதாகி பின்னர் ஜாமீனில் வெளியே வந்தார். அதே போல விளாத்திக்குளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன், முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறாகவும், மிரட்டு தொனியில் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தச் சூழலில், இந்து முன்னணி நிர்வாகியும் அவதூறாகப் பேசியிருப்பது கூடுதல் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.