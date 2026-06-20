பண மோசடி புகார்: திமுக எம்.பி கலாநிதி வீராசாமி மகன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
பண பரிவர்த்தனையில் மோசடி செய்ததாகவும், சாதி பெயரை சொல்லி அவமதித்து மிரட்டியதாகவும் வடசென்னை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமியின் மகன் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டது.
Published : June 20, 2026 at 3:07 PM IST
சென்னை: வடசென்னை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமியின் மகன் சித்தார்த், திமுக கவுன்சிலர் ராணி ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் மற்றும் மோசடி பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் அன்பரசு (67). இவருக்கு சென்னை, அண்ணா சாலையில் கட்டடத்துடன் கூடிய 14 கிரவுண்டு நிலம் உள்ளது. இந்த சொத்தை வங்கியில் அடமானம் வைத்து பணம் பெற அவர் முயற்சித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, இந்த சொத்தை அடமானமாக வைத்து வங்கி கடன் பெற்று தருவதாக கூறி, அதற்கான ஆவணத்தை வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான கலாநிதி வீராசாமியின் மகன் சித்தார்த் உள்ளிட்ட சிலர் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால் அந்த சொத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட பண பரிவர்த்தனையில் ஒப்பந்தப்படி வழங்கப்பட வேண்டிய தொகை அன்பரசுக்கு வழங்கப்படவில்லை என தெரிகிறது. மேலும் இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்பதற்காக அன்பரசு சித்தார்த்தை சந்திக்க சென்றுள்ளார். அப்போது அவரும், அவரது கூட்டாளிகளும் அன்பரசு பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், சாதி ரீதியாக இழிவு படுத்தியதாகவும், மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அன்பரசு, இந்த விவகாரம் குறித்து கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு அண்ணாநகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அப்புகாரின் அடிப்படையில் அண்ணா நகர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் நீண்ட காலமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். மேலும் புகாரில் கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முகாந்திரம் இருப்பதாக கருதிய போலீசார் இந்த விவகாரம் குறித்து தற்போது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆதிநாராயணன், சென்னை மாநகராட்சி 102-வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் ராணி ரவிச்சந்திரன், வடசென்னை எம்பி கலாநிதி வீராசாமியின் உதவியாளர் ஆசைத்தம்பி மற்றும் அவரது மகன் சித்தார்த் ஆகியோர் மீது மோசடி மிரட்டல், எஸ்சி, எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் அண்ணா நகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அண்ணாநகர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.