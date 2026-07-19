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மாட்டிறைச்சி கடைக்காரருக்கு கொலை மிரட்டல்: இந்து முன்னணி பிரமுகர் உட்பட 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், கொலை மிரட்டல் விடுத்தல் மற்றும் சைகை மூலம் ஒருவரை அச்சுறுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்து முன்னணி பிரமுகர் சிவாஜி
இந்து முன்னணி பிரமுகர் சிவாஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 2:46 PM IST

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சென்னை: திருவொற்றியூரில் மாட்டிறைச்சி கடைக்காரருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த விவகாரத்தில் இந்து முன்னணி பிரமுகர் உள்ளிட்ட மூவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னை, திருவொற்றியூர் தாங்கல் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அலி (49). இவர், கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அதே பகுதியில் வசித்து வருவதுடன், மாநகராட்சியின் உரிய அனுமதியுடன் மாட்டிறைச்சி கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை 16 ஆம் தேதி அன்று இரவு சுமார் 11.30 மணியளவில், அலியின் வீட்டின் கதவை தட்டிய சிலர், அலியை வெளியே அழைத்து, 'இனிமேல் நீ மாடு அறுக்கக் கூடாது. மீறி அறுத்தால் நடப்பதே வேறு' என அவரை மிரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த விவகாரம் பெருத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், அலிக்கு மிரட்டல் விடுத்த வழக்கில் நான்கு பேர் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்திருப்பதாக தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இந்து முன்னணியை சேர்ந்த சிவாஜி மற்றும் அவருடன் வந்த அடையாளம் தெரியாத மூன்று நபர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கை தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

அதன்படி, அலியை இந்து முன்னணியைச் சேர்ந்த சிவாஜி மற்றும் அடையாள தெரியாத மூவர் மாட்டிறைச்சி கடையை இனி திறக்கக் கூடாது என மிரட்டியுள்ளனர். அப்போது, தான் மாநகராட்சியின் உரிய அனுமதியுடன் கடையை நடத்தி வருவதாக கூறி அவர் கடையை மூட மாட்டேன் மறுத்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த எதிர் தரப்பினர், அலியை அவதூறாக பேசியதுடன், அவருக்கு கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளனர். இதனால், அலி சத்தமிட, அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடி வந்து அவருக்கு ஆதரவாக நின்றுள்ளனர். இதனால், அந்த நான்கு பேரும் இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறி அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த சம்பவம் குறித்து அலி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நாகரிக சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) பிரிவு 173-ன் கீழ், முதல் தகவல் அறிக்கை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வழக்கில், இந்து முன்னணியைச் சேர்ந்த சிவாஜி மற்றும் அவருடன் வந்த அடையாளம் தெரியாத மூன்று நபர்கள் மீது பிஎன்எஸ் 2023 இன் கீழ் 296 (பி), 302 மற்றும் 351(2) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆபாசமாகப் பேசி பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவித்தல், கொலை மிரட்டல் விடுத்தல் மற்றும் சைகை அல்லது செயல்கள் மூலம் ஒருவரை அச்சுறுத்துதல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

மாட்டிறைச்சி கடை விவகாரம்
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