முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: தி.மு.க பெண் நிர்வாகி சுதா மீது வழக்குப்பதிவு
தவெக நிர்வாகி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எஸ்பிளனேடு காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : October 20, 2026 at 7:57 AM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக தி.மு.க பெண் நிர்வாகி சுதா தீனதயாளன் மீது த.வெ.க நிர்வாகி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எஸ்பிளனேடு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சென்னை கிழக்கு மாவட்ட தி.மு.க மகளிரணி மற்றும் மகளிர் தொண்டரணி சார்பில் கடந்த அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி சென்னை ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இந்த முப்பெரும் விழாவில் தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த விழாவை சென்னை துறைமுகப் பகுதி தி.மு.க செயலாளர் முரளி ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்று வில்லிவாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த தி.மு.க 95-ஆவது வட்ட கவுன்சிலரும், கட்சியின் சென்னை மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளருமான சுதா தீனதயாளன் உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய சுதா தீனதயாளன், முதலமைச்சர் விஜய்யை தகாத வார்த்தைகளால் அவதூறாக பேசியுள்ளார். முப்பெரும் விழா முடிந்த சில நாட்கள் ஆன நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சுதா அவதூறாக பேசிய காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி கடும் விமர்சனங்களை சந்தித்தது. அந்த காணொளியில், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து சுதா பேசும்போது, சென்னை மேயர் பிரியா விழுந்து விழுந்து சிரித்ததும் ரீல்ஸாக இணையம் முழுவதும் பகிரப்பட்டு வந்தது.
சுதாவின் இந்த பேச்சிற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், பொதுமக்களும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில், அவர் மீது த.வெ.க நிர்வாகி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
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நேற்றைய தினம் சென்னை துறைமுகப் பகுதி த.வெ.க செயலாளர் உதயகுமார், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் பூக்கடை காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பி-2 எஸ்பிளனேடு காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகார் மனுவில், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாகவும், இரு தரப்பினர் இடையே பிரச்சினையை ஏற்படுத்தும் வகையில் பேசியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அந்த புகாரில், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக கூறப்படும் தி.மு.க பெண் நிர்வாகி சுதா தீனதாயாளன் மீதும், நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த முரளி மீதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த எக்ஸ்பிளனேடு காவல்துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.