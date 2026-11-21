'பிக் பாஸ்' முத்துக்குமரன் மீது வழக்குப்பதிவு - திருமண ஆசை காட்டி மோசடி புகாரில் காவல்துறை நடவடிக்கை
இந்த வழக்கு தொடர்பாக முத்துக்குமரனுக்குச் சம்மன் அனுப்பி நேரில் வரவழைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளவும் காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 2:20 PM IST
சென்னை: இன்ஸ்டாகிராம் பெண் பிரபலத்தை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றியதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரில், பிக் பாஸ் புகழ் முத்துக்குமரன் மீது சென்னை விருகம்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மற்றும் மேடை பேச்சுகள் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் முத்துக்குமரன். இவர் தன்னிடம் அன்பாக பேசி பழகி, தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றி விட்டதாக இன்ஸ்டாகிராம் பெண் பிரபலம் ஒருவர் சமூக ஊடகங்களில் வீடியோ பதிவிட்டார். மேலும், இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதால் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்றதாகவும் அந்த பெண் வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தன்னைப் பற்றி அவதூறான கருத்துகளைப் பரப்பி, தன் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதாக கூறி அந்தப் பெண் மீது முத்துக்குமரன் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்திருந்தார். ஆனால், அந்தப் புகாரில் குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்வதற்கான முகாந்திரம் இல்லை என காவல்துறை தரப்பில் பதிலளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றிவிட்டதாகப் இன்ஸ்டாகிராம் பெண் பிரபலம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் முத்துக்குமரன் மீது புகார் அளித்தார்.
இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிமுகமான முத்துக்குமரன், தன்னிடம் தொடர்ந்து நட்பாகப் பழகி, தாலி கட்டுவதாக திருமண ஆசை காட்டி, தன்னுடன் நெருக்கமாக இருந்ததாகவும், பின்னர் திருமணம் செய்து கொள்ள மறுப்பு தெரிவித்ததாகவும் புகாரில் அந்த பெண் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனால் ஏற்பட்ட கடும் மன உளைச்சலால் தான் தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
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இந்த நிலையில் சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளிக்கப்பட்ட இந்தப் புகார் மனு, மேல் விசாரணைக்காக விருகம்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்ட விருகம்பாக்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டப்பிரிவு 69-இன் கீழ் முத்துக்குமரன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக முத்துக்குமரனுக்குச் சம்மன் அனுப்பி நேரில் வரவழைத்து விசாரணை மேற்கொள்ளவும் காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பிஎன்ஸ் 69-வது பிரிவு என்ன சொல்கிறது?
பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்டத்தின் 69-வது பிரிவு என்பது, திருமணம் செய்து கொள்வதாக பொய்யான வாக்குறுதி அளித்தோ அல்லது ஏமாற்றியோ ஒரு பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்வதை தண்டனைக்குரிய குற்றமாக கருதும் புதிய சட்டப் பிரிவாகும்.
பழைய இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தில் இதற்கு தனிப் பிரிவு இல்லாமல் இருந்த நிலையில், ஜூலை 2024-ல் அமலுக்கு வந்த புதிய குற்றவியல் சட்டத்தில் இந்தப் பிரிவு பிரத்யேகமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு நபர் திருமணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே இல்லாமல், பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து ஒரு பெண்ணின் சம்மதத்தைப் பெற்று உடலுறவு கொண்டால் அது இச்சட்டத்தின் கீழ் குற்றமாகும்.
திருமண வாக்குறுதி மட்டுமின்றி, வேலை வாங்கித் தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறுவது, பதவி உயர்வு அளிப்பதாகக் கூறுவது அல்லது தனது உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்து திருமணம் செய்து உடலுறவு கொள்வதும் இந்தப் பிரிவின் கீழ் வரும்.
இந்தக் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், குற்றவாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், அபராதமும் விதிக்கப்படும்.
மேலும் இது பிணையில் வெளிவர முடியாத மற்றும் காவல் துறையினர் பிடியாணை இன்றி கைது செய்யக்கூடிய கடுமையான குற்றமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.