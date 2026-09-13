முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சை கண்டித்து போராட்டம்; ஆ.ராசா, மா.சுப்பிரமணியன் மீது வழக்குப் பதிவு
முதல்வர் விஜய்யின் சட்டப்பேரவை பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 10:16 PM IST
சென்னை: அனுமதியின்றி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதாக திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா, முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் மீது சைதாப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவையில் கடந்த செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் பேசும்போது, திமுகவின் முந்தைய ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், சர்க்காரியா கமிஷன் அறிக்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களை குறிப்பிட்டு விமர்சனம் செய்தார். மேலும் அவசரநிலை காலகட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் மிசா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்தையும் அவர் தனது பேச்சில் குறிப்பிட்டார்.
அப்போது முதல்வர் விஜய் வெளிப்படுத்திய சில உடல் சைகைகள் மு.க.ஸ்டாலினின் அரசியல் தியாகத்தை அவமதிக்கும் வகையில் இருந்ததாக திமுக தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. இதற்கு திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் மாவட்டத் தலைநகரங்களில் செப்டமபர் 12 ஆம் தேதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என திமுக தலைமை அறிவித்திருந்தது.
அதன்படி சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றன. சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற போராட்டங்களில் திமுக நிர்வாகிகள் கட்சித் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டு முதல்வர் விஜய்யின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
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சென்னை சைதாப்பேட்டையில் உள்ள கலைஞர் வளைவு அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நீலகிரி தொகுதி எம்பியுமான ஆ.ராசா, முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் முதல்வர் விஜயை விமர்சித்து ஆ.ராசா பேசியதும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்தநிலையில் காவல்துறையிடம் உரிய முன் அனுமதி பெறாமல் போராட்டம் நடத்தியதாகவும், பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றதாகவும் கூறி சைதாப்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதேபோல் சென்னையின் பிற பகுதிகளிலும் அனுமதியின்றி நடைபெற்ற போராட்டங்கள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய்யின் சட்டப்பேரவை பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவினர் நடத்திய போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.