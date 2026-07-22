கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 81 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
டெல்லி தடியடி சம்பவத்தைக் கண்டித்து பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் நடைபெற்ற கண்டனப் பேரணியில் திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட போராட்டக்காரர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : July 22, 2026 at 8:12 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு முறைகேடுகளைக் கண்டித்தும், மத்திய அமைச்சர் பதவி விலகக் கோரியும் நடந்த பேரணியில் தடியடி நடத்தியதற்கு ஆதரவாக சென்னையில் போராட்டம் நடத்திய 81 பேர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்துள்ளனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் மைதானத்தில் 24-வது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 22) போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. காங்கிரஸ், திமுக, சமாஜ்வாதி, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிர்வாகிகளைச் சந்தித்து ஆதரவுத் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சூழலில், நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நேற்று முன்தினம் (ஜூலை 20) பேரணியாகச் செல்ல முயன்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் மாணவர்கள் மீது டெல்லி காவல்துறையினர், துணை ராணுவப்படையினர் தடியடி மற்றும் கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி கூட்டத்தைக் கலைத்தனர். இதில் மாணவர்கள் பலர் காயமடைந்தனர். தடியடி சம்பவத்திற்கு திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி மற்றும் மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலைக் கண்டித்து SFI, DYFI உள்ளிட்ட அமைப்புகள் சார்பில் 100- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட கண்டனப் பேரணி, நேற்றிரவு (ஜூலை 21) சென்னை எழும்பூரில் நடைபெற்றது. சித்ரா தியேட்டர் அருகில் தொடங்கிய இந்தப் பேரணி, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று எல்.ஜி.ரோடு ரவுண்டானா பகுதியை அடைந்தது.
பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள், டெல்லியில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனிடையே, திடீரென சாலையில் அமர்ந்த போராட்டக்காரர்கள், மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதையடுத்து, தகவலறிந்து வந்த காவல்துறையினர், சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் சமரசம் ஏற்படாததால் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். கைது செய்யும்போது ஒத்துழைப்பு அளிக்காததால் அவர்களை குண்டுக்கட்டாகத் தூக்கி வாகனங்களில் ஏற்றினர்.
கைது செய்யப்பட்ட 81 நபர்கள் மீதும் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை ஏற்படுத்துதல், இடையூறாக இருத்தல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் எழும்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். எனினும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அன்றைய தினமே விடுவிக்கப்பட்டனர்.