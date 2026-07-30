பட்டியலின மக்களை வழிபாடு செய்யவிடாமல் தடுத்த 41 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு - புதுக்கோட்டையில் பரபரப்பு
இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள், வருவாய் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்தவிதமான உடன்பாடும் எட்டப்படவில்லை.
Published : July 30, 2026 at 6:54 PM IST
புதுக்கோட்டை: பட்டியலின மக்களை வழிபாடு செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த 41 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கந்தர்வகோட்டை அருகே வளவம்பட்டி எனும் கிராமம் உள்ளது. இங்கு 500-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. மேலும், கிராம மக்கள் வழிபடும் விதமாக அங்கு மூங்கில் அய்யனார் கோயில் ஒன்று உள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கிராம மக்களின் ஒற்றுமையுடன் திருவிழா நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில், நடப்பாண்டுக்கான திருவிழாவையொட்டி, பட்டியலின மக்களுக்கு என தனி மண்டகப்படி வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமர்வில் வழக்கு ஒன்று தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், "இருதரப்பு மக்களும் அமைதியாகவும், ஒற்றுமையாகவும் திருவிழாவை நடத்த வேண்டும். பட்டியலின மக்களுக்கு என தனி மண்டகப்படி வழங்கப்பட வேண்டும்" என உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை அடுத்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தனர். மேலும், கடந்த ஜூலை 25 ஆம் தேதி அன்று பட்டியலின மக்கள் மண்டகப்படி பிடித்து வழிபாட்டில் பங்கேற்க கோயிலுக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது, அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாற்று சமூகத்தினர் சிலர் அவர்களை வழிபாடு செய்யவிடாமல் தடுத்து, பல்லக்கில் சாமி ஊர்வலம் புறப்பட்டபோது தடை ஏற்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதில் இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து இரு தரப்பினர் இடையே இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள், வருவாய் துறையினர் மற்றும் காவல் துறையினர் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், இதில் எந்தவிதமான உடன்பாடும் எட்டப்படவில்லை.
ஆகையால், அன்று இரவே புதுக்கோட்டை-தஞ்சாவூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வளவம்பட்டியைச் சேர்ந்த பட்டியலின மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த சுந்தர் ராஜ் என்பவர், கந்தர்வகோட்டை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த 41 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: திராவிடர் கழக பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பதா? கலி பூங்குன்றன் ஆவேசம்
இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு கிராமத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவியது. ஆகையால், எந்தவித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக எட்டு மாவட்ட காவல்துறையினர் வளவம்பட்டி கிராமத்தில் குவிக்கப்பட்டு தீவிர பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அத்துடன், மூங்கில் அய்யனார் கோயிலைச் சுற்றி தடுப்புவேலிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, 24 மணி நேரமும் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸார் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, சட்டம்-ஒழுங்கு நிலை தொடர்ந்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.