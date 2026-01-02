மூதாட்டியிடம் ரூ.800 கோடி சொத்துக்கள் அபகரிப்பு: அதிமுக பிரமுகர் உட்பட 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை மூதாட்டியிடம் போலியான பவர் ஆப் அட்டர்னி, விற்பனை பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தயார் செய்து பல்வேறு கையெழுத்து வாங்கியுள்ளனர்.
Published : January 2, 2026 at 3:11 PM IST
தஞ்சாவூர்: 800 கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் அபகரிப்பு வழக்கில், அதிமுக பிரமுகர் உட்பட 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
தஞ்சை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் ஷேக் சிராஜூதீன். சிங்கப்பூரில் வசித்து வந்த தொழிலதிபரான அவருக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டம், நாஞ்சிக்கோட்டை சாலை, சிராஜ்பூர் நகர், செங்கிப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் தோட்டங்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான சொத்துக்கள் இருந்தன. இந்நிலையில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு ஷேக் சிராஜுதீன் உயிரிழந்தார். அதன் பிறகு இவரது மனைவி முகமதா பேகம் (76) என்பவரிடம் சொத்துக்கள் இருந்தன. இந்நிலையில் தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த ஸ்ரீவித்யா சுமதி என்பவர் உங்களின் சொத்துக்களை பராமரித்து, பாதுகாத்து தருவதாக முகமதா பேகத்திடம் நம்பகத்தன்மையை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
இதனை நம்பி அவரிடம் முகமதா பேகம் பொறுப்பை ஒப்படைத்தார். பின்னர் ஸ்ரீவித்யா சுமதி தனது கணவரின் நெருங்கிய நண்பர்கள் எனக் கூறி, தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த அதிமுக மத்திய மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவையின் மாவட்ட தலைவரான கேபிள் செந்தில் என்ற செந்தில்குமார் உள்ளிட்ட சிலரை முகமதா பேகத்திடம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். பின்னர் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரை போலியான பவர் ஆப் அட்டர்னி, விற்பனை பத்திரங்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை தயார் செய்து அதில் முகமதா பேகத்திடம் பல்வேறு கையெழுத்து வாங்கியுள்ளனர்.
மேலும் செங்கிப்பட்டி, சிராஜ்பூர் நகர் பகுதிகளில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் இடத்தை செந்தில்குமார் தனது உறவினரான ரேவதி, மணிகண்டன், ஆதித்யா, கவிதா, சுஜாதா ஆகியோருக்கு விற்பனை செய்துள்ளார். அத்துடன் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை மற்றும் நாஞ்சிக்கோட்டை பகுதியில் சிராஜூதீனுக்கு சொந்தமான இடங்களையும் அவர் அன்பளிப்பாக வழங்கி விட்டதாக போலியான ஆவணங்களை தயார் செய்து அதனையும் அபகரித்துள்ளார்.
மேலும் 3 வங்கிகளில் முகமதா பேகம் பெயரில் கணக்குத் தொடங்கி பணம் பரிவர்த்தனை செய்துள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சிராஜுதீன் வீட்டில் உள்ள ஆவணங்கள், 4 இரு சக்கர வாகனங்கள், 2 நான்கு சக்கர வாகனங்கள், பணம், மற்றும் நகைகளையும் திருடியுள்ளனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த முகமதா பேகம், செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோரிடம் தங்களது சொத்து குறித்த விவரங்களை கேட்டுள்ளார். ஆனால் அதற்கு முறையான பதில் அளிக்காததுடன் முகமதா பேகத்தை கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டி உள்ளனர்.
வயது முதிர்வின் காரணமாக முகமதா பேகம் எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்துள்ளார். இருப்பினும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் அளித்த தைரியத்தின் பேரில், போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூபாய் 800 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அபகரித்ததாக கேபிள் செந்தில் என்ற செந்தில்குமார், பிரகாஷ், ரேவதி, பாஸ்கரன், நாகராஜன், பெட்ரிஷியா ஜோனி உள்ளிட்ட 12 பேர் மீது தஞ்சாவூர் குற்றப்பிரிவு போலீசில் முகமதா பேகம் புகார் அளித்தார். புகாரின்பேரில் போலீசார் அதிமுக பிரமுகர் கேபிள் செந்தில் என்ற செந்தில்குமார் உட்பட 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.