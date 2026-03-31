தேர்தல் விதிமுறை மீறல்: அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட 8 பேருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு

திமுக வேட்பாளர் துரைமுருகன், அவரது மகன் கதிர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட 8 பேர் மீது BNS சட்டம் 189(2), 288, 292 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் காட்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

அமைச்சர் துரைமுருகன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 31, 2026 at 7:13 PM IST

Updated : March 31, 2026 at 7:45 PM IST

வேலூர்: தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட 8 பேருக்கு எதிராக காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் இறங்கியுள்ளன. மறுபுறம் தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் தேர்தல் ஆணையமும் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால், விதிமீறல்களில் ஈடுபடும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இதனிடையே, காட்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அமைச்சர் துரைமுருகன், நேற்று (மார்ச் 30) காலை சென்னையில் இருந்து வேலூருக்கு வந்தார். அப்போது, திமுக நிர்வாகிகள் சார்பில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து அண்ணா, காமராசர், பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கர் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்தார்.

காட்பாடியில் துரைமுருகன் பிரச்சாரம் செய்த காட்சி
தலைவர்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க மட்டுமே துரைமுருகன் தரப்பில் அனுமதி வாங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதை மீறி சுமார் 4 மணி நேரம் துரைமுருகன் வாகனத்தில் ரோடு ஷோ சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்நிலையில், காட்பாடி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

முதல் தகவல் அறிக்கை
இதையும் படிங்க: ஏப்ரல் 23இல் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவுரை எழுதப்படும்: நயினார் நாகேந்திரன்

காட்பாடி காவல் நிலையம் Cr.No.70/2026 என்ற எண்ணில், BNS சட்டம் 189(2), 288, 292 ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ், திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், வேலூர் மக்களவை உறுப்பினர் கதிர் ஆனந்த், துணை மேயர் சுனில் குமார் , திமுக பகுதி செயலாளர் வன்னியராஜா, காங்கிரஸ் டீக்காராமன், ஒன்றிய செயலாளர் தணிகாசலம், மண்டல தலைவர் புஷ்ப லதா வன்னியராஜா, ஒன்றிய பெருந்தலைவர் வேல்முருகன் ஆகிய 8 பேர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காட்பாடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

