ETV Bharat / state

எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளரை தாக்கிய வழக்கு: அழகிரி மகள் கயல்விழியிடம் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போலீசார் விசாரணை

புகாரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் நிரூபணமானால் அடுத்த கட்டமாக கைது நடவடிக்கை இருக்கலாம் என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளரை தாக்கிய அழகிரி மகள் கயல்விழி
எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளரை தாக்கிய அழகிரி மகள் கயல்விழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: எஸ்பிஐ வங்கி மேலாளரை அறைந்த வழக்கில் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழியிடம் சென்னை சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலைய போலீஸார் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சென்னை அடையாறில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழிக்குச் சொந்தமான கட்டிடத்தில் காந்தி நகர் எஸ்பிஐ என்ஆர்ஐ (SBI NRI) வங்கிக் கிளை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கட்டிடத்தில் உள்ள பழுதடைந்திருந்த மின்தூக்கியை (லிஃப்ட்) சீரமைக்குமாறு கட்டிட உரிமையாளரின் (கயல்விழி) உதவியாளரை வங்கி நிர்வாகம் பலமுறை தொடர்புகொண்டதாகவும், ஆனால் எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, கிளை மேலாளர் ஹர்ஷீன் சிங், கட்டிட உரிமையாளர் கயல்விழி அழகிரியிடம் லிஃப்ட் பழுது குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி அழகிரி கட்டிடத்தில் உள்ள லிஃப்ட் செயல்படாதது தொடர்பாக பேசுவதற்காக வங்கிக் கிளைக்கு நேரில் வந்து வங்கி மேலாளரைச் சந்தித்துள்ளார். அப்போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அப்போது சட்டென ஆத்திரமடைந்த கயல்விழி, வங்கி மேலாளரைக் கன்னத்தில் அறைந்து உள்ளார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எஸ்பிஐ RBO-II தலைமை மேலாளர் நமச்சிவாயம் கடந்த ஜூலை 21 ஆம் தேதி சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். மேலும், புகார் தொடர்பாக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எஸ்பிஐ நிர்வாகம் தரப்பில் காவல்துறையிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையம்
சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் தற்போது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதையும் படிங்க: மாணவர்கள் எதிர்ப்பு எதிரொலி: 871 பேருக்கு நேரடியாக பட்டம் வழங்கிய ஆளுநர் அர்லேகர்

இதையடுத்து, விசாரணைக்கு ஆஜராகமாறு சம்மன் ஒன்றை கயல்விழிக்கு சென்னை சாஸ்திரி நகர் போலீசார் சமீபத்தில் அனுப்பி வைத்தனர். இதன் அடிப்படையில் இன்று (ஜூலை 28) மாலை காவல் நிலையத்தில் கயல்விழி ஆஜராகினார்.

புகாரின் அடிப்படையிலும், சிசிடிவி காட்சிகள் ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலும் கயல்விழிடம் சாஸ்திரி நகர் போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சுமார் 2 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. புகாரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் நிரூபணமானால் அடுத்த கட்டமாக கைது நடவடிக்கை இருக்கலாம் என்று போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வங்கி மேலாளரை அறைந்த அழகிரி மகள்
MK ALAGIRI DAUGHTER
SBI BANK MANAGER
KAYALVIZHI
CASE REGARDING SBI MANAGER ASSAULT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.