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வங்கி மேலாளரை தாக்கிய விவகாரம்; மு.க.அழகரி மகள் கயல்விழி மனு மீது பதிலளிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவு

வங்கியில் மேலாளர் தன்னை தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதால், வங்கி மேலாளரின் கன்னத்தில் அறைந்ததாக மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழி மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2026 at 7:09 PM IST

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சென்னை: வங்கி மேலாளரை தாக்கியது தொடர்பான விவகாரத்தில் மு.க. அழகரியின் மகள் கயல்விழி தாக்கல் செய்த மனு குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை அடையாறு சாஸ்திரி நகரில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க. அழகரியின் மகள் கயல்விழிக்கு சொந்தமான இடத்தில் எஸ்.பி.ஐ., என்.ஆர்.ஐ., காந்தி நகர் வங்கிக் கிளை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் இந்த கட்டடத்தில் உள்ள மின்தூக்கி சரியாக செயல்படவில்லை என எஸ்.பி.ஐ. வங்கி தரப்பில் கயல்விழியின் உதவியாளரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, உடனடியாக மின்தூக்கி சரிபார்க்கப்படும் என்று வங்கிக்கு உறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், இதுத்தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, கிளை மேலாளர் ஹர்ஷீன் சிங் கட்டட உரிமையாளர் கயல்விழியிடம் இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து பேசுவதற்காக வங்கிக்கு வந்த கயல்விழி, வங்கி மேலாளரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. தன்னை மேலாளர் தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதால் கன்னத்தில் அடித்ததாக கயல்விழி தெரிவித்திருந்தார். இது தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில், கயல்விழி மீது கொலை மிரட்டல் உள்பட 4 பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கின் விசாரணைக்காக ஆஜரான கயல்விழியை கைது செய்த காவல்துறையினர் பிறகு சொந்த ஜாமீனில் விடுவித்தனர். இந்நிலையில், தனக்கு எதிரான இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி கயல்விழி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், "வங்கி மேலாளரை அடித்த விவகாரம் முழுக்க முழுக்க சிவில் விவகாரம் எனவும், இதற்கு கிரிமினல் சாயம் பூசப்பட்டுள்ளதாகவும் கயல்விழி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், வங்கி மேலாளர் தன்னை 'யூஸ்லெஸ்' எனவும், 'முட்டாள்' எனவும் தகாத வார்த்தைகளால் பேசியதாகவும், அதனை மறைத்து தனக்கு எதிராக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தை நேரில் கண்ட சாட்சியாக இல்லாத நபர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிலையில், இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மு.க. அழகரியின் மகள் கயல்விழி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வங்கி மேலாளரை அடித்தது தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறினார்.

இதனையடுத்து, கயல்விழியின் இந்த மனு குறித்து காவல்துறை மற்றும் மண்டல தலைமை மேலாளர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் இந்த வழக்கை செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

KAYALVIZHI SLAP MANAGER
MK ALAGIRI DAUGHTER KAYALVIZHI
HIGH COURT ORDERS
மு க அழகிரியின் மகள் கயல்விழி
CASE FILED BY KAYALVIZHI ALAGIRI

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