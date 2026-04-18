தேர்தல் பணிமனை அமைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட வழக்கு; ஆணையத்தின் முடிவை ஆமோதித்த உயர் நீதிமன்றம்

தேர்தல் பணிமனை அமைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட வழக்கு; ஆணையத்தின் முடிவை ஆமோதித்த உயர் நீதிமன்றம்
சிக்கல்கள் அனைத்தையும் பரிசீலித்து வேட்பாளர்கள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோரின் நலனுக்காக தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை பகுத்தறிவற்றது என்றோ, தன்னிச்சையானது என்றோ கருத முடியாது.
Published : April 18, 2026 at 7:16 PM IST
சென்னை: கரூர் கூட்ட நெரிசல் போன்ற சம்பவங்களை தவிர்க்கவே அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பணிமனைகளை நிரந்தர கட்டடங்களில் அமைக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு பணிமனைகளை நிரந்தர கட்டடங்களில் மட்டுமே அமைக்க வேண்டும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
இந்த சூழலில், தற்காலிகமாக அமைக்கப்படும் கட்சி அலுவலகத்திற்கு தார்பாய், ஷெட் போட அனுமதி கோரி கரூர் மாவட்டம், அரவக்குறிச்சி தொகுதி திமுக வேட்பாளர் மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ தரப்பில் முத்துக்குமார பார்த்திபன் விண்ணப்பித்திருந்தார். நிரந்தர கட்டடம் இல்லை என்றால் அனுமதி இல்லை எனக் கூறி அவரின் விண்ணப்பத்தை தேர்தல் அதிகாரிகள் நிராகரித்தனர். இதை எதிர்த்து முத்துக்குமார பார்த்திபன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில், "மக்கள் பாதுகாப்பு, கரூர் கொடுந்துயர சம்பவம் உள்ளிட்டவற்றை கருத்தில் கொண்டு விதிகள் திருத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன" என்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த வாதத்தை ஏற்ற நீதிமன்றம், "அனைத்து வேட்பாளர்களுக்கும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. மனுதாரர் அனுமதி கோரும் இடம் தற்காலிக தார்ப்பாய் கொட்டகை என்பதால், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டடமாக அது தகுதி பெறாது" என கூறி இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.
முன்னதாக, "தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நிபந்தனையை தன்னிச்சையானது, பகுத்தறிவற்றது என மனுதாரர் தரப்பில் கூறினாலும், கரூரில் பல உயிர்கள் பலியாகிய விரும்பத்தகாத சம்பவம் நடைபெற்றது உள்ளிட்ட அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் தேர்தல் ஆணையம் கவனத்தில் கொண்டிருக்கிறது.
மேலும், 2024 ஆம் ஆண்டிலும் கூட நியாயமான தேர்தல் நடைமுறைக்கு இடையூறாக, சட்டவிரோத செயல்களைச் செய்யும் நோக்கில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக பல கொட்டகைகள் மூடப்பட்டன. இதனையும் கவனத்தில் கொண்டு, பொதுப் பாதுகாப்பு, சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தல் ஆகியவற்றை உறுதி செய்யவே தேர்தல் ஆணையம் தற்போதைய புதிய அறிவுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
ஒருவேளை மனுதாரரின் விண்ணப்பத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டு தார்பாய் கொட்டகை அமைக்க அனுமதியளித்தால், அதைப் பயன்படுத்த கட்சியினர், பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் வருவார்கள். அந்தவேளையில், அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏற்படலாம். இந்த சிக்கல்கள் அனைத்தையும் பரிசீலித்து, வேட்பாளர்கள், தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் ஆகியோரின் நலனுக்காக தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை பகுத்தறிவற்றது என்றோ, தன்னிச்சையானது என்று கருத முடியாது.
கட்டடத்தின் ஒப்புதல் விவரங்களைக் கோரும் உட்பிரிவைச் சேர்த்து ஆணையத்தால் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கத்துடன் உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் நிரந்தர பணிமனைகளுக்கான இடத்தை அடையாளம் கண்டிருக்க வேண்டும். நிரந்தர கட்டடங்களில் பணிமனை அமைப்பது பாதுகாப்பானது மட்டுமல்லாமல், எந்தவொரு அசம்பாவிதங்களிலிருந்தும் கட்சியினரையும், பொதுமக்களையும் பாதுகாப்பதாக அமையும்" என்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.