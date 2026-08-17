எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா வழக்கு - விசாரணையை ஒத்திவைத்த உயர் நீதிமன்றம்
வழக்கு விசாரணையின் போது சபாநாயகரின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க அதிமுக கொறடா தரப்பில் அவகாசம் கோரப்பட்டது.
Published : August 17, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்ற சபாநாயகரின் உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரிய வழக்கில் விசாரணையை வரும் செப்.01- ஆம் தேதிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.
அ.தி.மு.க.வின் கொறடா உத்தரவை மீறி த.வெ.க. அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததற்காக அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் ஆறு பேருக்கு எதிரான தகுதிநீக்க நடவடிக்கை நிலுவையில் இருந்தபோது, அவர்களின் பதவி ராஜினாமாவை ஏற்றதாக சபாநாயகர் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி, அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி தலைவர் எம்.எல்.ரவி ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்குகள் நீதிபதிகள் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, அ.தி.மு.க. கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அதிமுக எம்.எல்.ஏ சுய விருப்பத்தின்படி ராஜினாமா செய்தார்களா? என சபாநாயகர் விசாரணை நடத்தியிருக்க வேண்டும்; வழக்கு தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பியும், சபாநாயகர் நேரடியாக பதிலளிக்காமல், சட்டமன்ற செயலாளர் பதிலளித்துள்ளார்" என்று வாதிட்டார்.
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த மனுவில், "இந்த வழக்கில் சட்டமன்றச் செயலாளர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவே போதுமானது என்பதால், தனியாக பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யவில்லை; நீதிமன்றத்தின் மீது அதிகபட்ச மரியாதை வைத்திருக்கிறேன். சட்டமன்ற செயலாளர் மூலமாக பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ததில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை.
ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்களும் தங்கள் கைப்பட எழுதிய ராஜினாமா கடிதங்களை சமர்ப்பித்துள்ளனர். சுய விருப்பத்தின்படி தான் ராஜினாமா செய்கிறார்களா? என ஒவ்வொருவரிடமும் விசாரணை நடத்தி, திருப்தியடைந்த பிறகே அவற்றை ஏற்றுக் கொண்டேன். அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களின் ராஜினாமாவை ஏற்றது சட்டப்படி செல்லுபடியானது தான், எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை என்பதால், மனுவை ஏற்று தகுந்த உத்தரவை பிறப்பிக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்த போது, சபாநாயகரின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ்.ஆர்.ராஜகோபால் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதனை ஏற்ற நீதிபதிகள், சபாநாயகர் மனுவுக்கு பதில் மனுத்தாக்கல் செய்ய அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தரப்புக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் செப்.01- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.