சகோதரரை தாக்கிய வழக்கு: சமரசம் எட்டப்படாததால் மீண்டும் ஆஜராக அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு உத்தரவு
சுமார் 1 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இரு தரப்பிலும் சமரசம் எட்டப்படவில்லை. ஆகையால் மீண்டும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதிக்கு பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 28, 2026 at 8:52 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிரான அவரது சகோதரரை தாக்கிய வழக்கில் இன்றும் சமரசம் எட்டப்படாததால் 4 ஆவது முறையாக விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08 ஆம் தேதி புதுச்சேரி, எழில் நகரில் வசித்து வரும் அவரது சகோதரர் மரிய குலோத் வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று மரிய குலோத்தையும், அவரது மனைவி கெரோலின் ஆகியோரை தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து, லாஸ்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
புதுச்சேரி முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள இந்த வழக்கில், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் அதன் நகலைப் பெற நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டபோதும், மரிய வில்சன் தொடர்ந்து நேரில் ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தார். இதனால் ஜூலை 10 ஆம் தேதி கட்டாயமாக ஆஜராக வேண்டும் என மரிய வில்சனுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மரிய வில்சன் வழக்கு தொடர்ந்தார். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், இரு தரப்பிலும் சமாதானம் செய்ய தயாராக இருப்பதால், உயர் நீதிமன்றத்தில் உள்ள சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண உத்தரவிட்டது.
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நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் படி, ஜூலை 13 ஆம் தேதி இரு தரப்பிலும் சமரச தீர்வு மையத்தில் ஆஜராகி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு எட்டப்படாததால் ஜூலை 21 ஆம் தேதிக்கு பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பின்னர், ஜூலை 21 ஆம் தேதி அன்று மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அப்போதும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை. ஆகையால், இன்றைய (ஜூலை 28) நாளுக்கு பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இவ்வழக்கில் 3 ஆவது முறையாக இன்று மாலை 5 மணிக்கு தமிழ்நாடு சமரச தீர்வு மையத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் அமைச்சர் மரிய வில்சன் ஆஜரானார். சுமார் 1 மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இரு தரப்பிலும் சமரசம் எட்டப்படவில்லை. ஆகையால் மீண்டும் ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதிக்கு பேச்சுவார்த்தை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.