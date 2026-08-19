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சூட்கேசில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரம்: சந்தேகப்படும் இளைஞர், இளம்பெண் புகைப்படம் வெளியானது

இருவரும் சூட்கேசை ரயிலில் வைத்து விட்டு சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையம் சென்று, அங்கிருந்து மின்சார ரயிலில் கூடுவாஞ்சேரி சென்றதும், அங்கிருந்து ஆட்டோவில் புறப்பட்டுச் சென்றதும் போலீஸ் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சூட்கேசுடன் இளம்பெண்ணும் இளைஞரும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் சிசிடிவி காட்சி
சூட்கேசுடன் இளம்பெண்ணும் இளைஞரும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 3:39 PM IST

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சென்னை: புதுடெல்லி சென்ற தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் விரைவு ரயிலில் சிவப்பு நிற சூட்கேஸில் ஆண் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், சந்தேகப்படும் இளைஞர் மற்றும் இளம்பெண் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த ஆகஸ்ட் 5-ஆம் தேதி, சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து ஆக்ரா வந்த தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பொதுப் பெட்டியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் ஒன்று கிடந்தது. அதனை போலீஸார் சோதனையிட்டபோது, அதற்குள் தலை மற்றும் கை,கால்கள் இல்லாத நிலையில் ஆண் சடலம் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து உத்தரப் பிரதேச ரயில்வே போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இளைஞருடன் வந்த இளம்பெண்
இளைஞருடன் வந்த இளம்பெண் (ETV Bharat Tamilnadu)
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விசாரணையில், அந்த சூட்கேஸ், சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் ஏற்றப்பட்டது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து உத்தரப்பிரதேச போலீஸார் சென்னை ரயில்வே போலீஸாருடன் இணைந்து விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு இளைஞரும், ஒரு இளம்பெண்ணும் சூட்கேஸை ரயிலில் கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு, இறங்கிச் சென்றது தெரிய வந்துள்ளது. பின்னர் அவர்கள் சென்னை பூங்கா ரயில் நிலையத்துக்குச் சென்று, அங்கிருந்து மின்சார ரயிலில் கூடுவாஞ்சேரி சென்றதும் போலீஸ் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

சூட்கேசுடன் இளைஞரும் இளம்பெண்ணும் புறநகர் ரயிலில் பயணம் செய்த சிசிடிவி காட்சி
சூட்கேசுடன் இளைஞரும் இளம்பெண்ணும் புறநகர் ரயிலில் பயணம் செய்த சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamilnadu)

கூடுவாஞ்சேரியில் இறங்கிய இருவரும் அங்கிருந்து ஆட்டோவில் மற்றொரு பகுதிக்குச் சென்றதாகத் தெரிய வந்துள்ளது. இதையடுத்து அவர்கள் சென்ற ஆட்டோவின் பதிவு எண்ணைக் கண்டறிந்து அதன் மூலம் இருவரும் எங்கு சென்றனர் என்பதை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் போலீஸார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேலும், இந்த கொலை சென்னையிலேயே நடைபெற்றிருக்கலாம் என்றும், கொலை செய்த பிறகு சடலத்தை துண்டு துண்டாக வெட்டி, சூட்கேஸில் வைத்து தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அனுப்பியிருக்கலாம் என்றும் போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர். இதனால் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே போலீஸார் சார்பிலும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, சிசிடிவி காட்சிகளை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வரும் போலீஸார், சந்தேகத்துக்குரிய இருவரையும் பிடிக்க தனிப்படை அமைத்து விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.

கொலைக்கான காரணம் என்ன? உயிரிழந்தவர் யார்? அவருக்கும் சந்தேகிக்கப்படும் இருவருக்கும் என்ன தொடர்பு என்பது குறித்து 15 நாள்களுக்கும் மேலாக விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

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இந்த நிலையில் முகக் கண்ணாடி அணிந்த அந்த இளம்பெண்ணும் இளைஞரும் சிவப்பு நிற சூட்கேஸ் உடன் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் சிசிடிவி காட்சி, அவர்கள் புறநகரில் சூட்கேசஸ் உடன் பயணம் செய்த சிசிடிவி காட்சி, சூட்கேசை ரயிலில் வைத்து விட்டு வெறும் கையுடன் அவர்கள் திரும்பிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி ஆகியவை தொடர்பான புகைப்பபடங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்த புகைப்படங்களை வைத்து தமிழ்நாடு மற்றும் ஆக்ரா ரயில்வே போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக ரயில்வே போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இளம்பெண்ணையும், இளைஞரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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