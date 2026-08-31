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பெண்ணை கொன்று உடல் பாகங்களை சூட்கேசில் வைத்து ரயிலில் அனுப்பிய சம்பவம் - பகீர் கிளப்பும் பின்னணி

கைதான இருவரையும், கொலை நடந்த வீட்டுக்கு நேரில் அழைத்துச் சென்று கொலை எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பது குறித்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

விசாரணைக்காக கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கணவன், மனைவி
விசாரணைக்காக கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட கணவன், மனைவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 9:21 PM IST

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சென்னை: சென்னை கூடுவாஞ்சேரியில் பெண்ணை கொலை செய்து உடல் பாகங்களை சூட்கேசில் அடைத்து ரயிலில் அனுப்பிய சம்பவத்தில், கணவன், மனைவி கைதாகியுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கிவ் பல பகீர் கிளப்பும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த 20 நாட்களுக்கு முன்பு, தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஆக்ரா ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தபோது, அதில் கேட்பாரற்று கிடந்த சூட்கேசை ரயில்வே போலீசார் சோதனையிட்டனர். அதில், பெண் கொலை செய்யப்பட்டு, உடல் பாகங்கள் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த போலீசார், இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் சுற்றப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கவர் சென்னையைச் சேர்ந்த ஒரு ஜவுளி நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமானது என்பது தெரியவந்ததால், போலீசாரின் விசாரணை சென்னை நோக்கித் திரும்பியது.

இதையடுத்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் மற்றும் புறநகர் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அதில், ஒரு ஆணும், பெண்ணும் சூட்கேஸை சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதும், பின்னர் ரயிலில் வைத்து விட்டு புறப்பட்டுச் சென்றதும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து 350-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து போலீசார் துப்பு துலக்கினர்.

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அதன் அடிப்படையில், அந்த நபர்கள் தங்கியிருந்த வீடு கூடுவாஞ்சேரியில் இருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். அந்த வீட்டுக்கு சென்று போலீசார் சோதனையிட்டபோது, அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகிவிட்டனர். அந்த வீட்டில் பெண் ஒருவர் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டு, உடல் துண்டு துண்டாக வெட்டப்பட்டது தெரியவந்தது. சில உடல் பாகங்கள் பிரியாணி அண்டாவில் காய்கறிகள், மைதா மாவுடன் கலந்து வைக்கப்பட்டிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

உடல் பாகங்களை மீட்ட போலீசார், அவற்றை தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்ததில் கொலை செய்யப்பட்டவர் ஹைத்துல் நிஷா (38) என்பது தெரியவந்தது. அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மணிக் உத்தீன் லஸ்கர் (22), அவரது மனைவி பகாமதி மாஜி (20) ஆகியோருடன் ஹத்துல் நிஷா அந்த வீட்டில் தங்கி இருந்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, தலைமறைவான இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்த நிலையில், அவர்கள் மணிப்பூர் மாநிலம், ஜிரிபாம் மாவட்டத்தில் உள்ள காஷிம்பூரில் பதுங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் அங்கு சென்று மணிக் உத்தீன் லஸ்கர், பகாமதி மாஜியை ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.

பின்னர் அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் இருவரையும் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், அவர்களை விமானம் மூலம் நேற்று சென்னை அழைத்து வந்தனர். பின்னர், இருவரையும் காவல் துறை வாகனத்தில் கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வந்தனர்.

அங்கு கொலைக்கான காரணம் குறித்து இருவரிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், கொலைக்கான மூல காரணம் தகாத உறவு என்பது தெரிவந்துள்ளது.

இதுகுறித்து கூடுவாஞ்சேரி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் கோவிந்தராஜ் நம்மிடம் கூறுகையில், "கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிஷாவுக்கும் மாணிக் உத்தின் லஸ்கருக்கும் தவறான தொடர்பு இருந்துள்ளது. இதனால், நிஷா கர்ப்பம் ஆனதால், தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு மாணிக் உத்தின் லஸ்கரிடம் தொடர்ந்து வற்புறுத்தியுள்ளார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணிக் உத்தின் லஸ்கர் அவருடன் தொடர்ந்து வாக்குவாதம் செய்து வந்துள்ளார்.

இதையடுத்து உத்தின் லஸ்கரும், அவரது மனைவி பகாமதியும் சேர்ந்து நிஷாவை கொலை செய்துவிட்டு தப்பி விடலாம் என்று திட்டம் தீட்டி உள்ளனர். மூன்று நாட்கள் திட்டம் தீட்டி அவர்கள், ஹத்துல் நிஷா தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அவரை அடித்து கொலை செய்துவிட்டு, அவரது உடல் பாகங்களை துண்டு துண்டாக வெட்டி சிதைத்துள்ளனர்.

பின்னர், யூடியூப் காணொளிகளை பார்த்து, உடல் பாகங்கள் அழுகாமல் இருப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் திரவத்தை கடையில் வாங்கி வந்து, உடல் பாகங்களை பிரியாணி அண்டாவில் போட்டு அந்த திரவத்தை ஊற்றியுள்ளனர். மேலும் வீட்டில் வைத்திருந்த மைதா மாவு மற்று மசாலா பவுடர்களையும் கொட்டிவிட்டு டபராவை மூடி வைத்துவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர்.

அவர்கள் கத்தியைக் கொண்டே உடல் பாகங்களை வெட்டியுள்ளனர். ஹைத்துல் நிஷாவின் தலையை வெட்டி எங்கும் வீசவில்லை என்றும், அதையும் சிதைத்து சூட்கேசில் வைத்து அனுப்பியதாக தெரிவித்தனர். ஆக்ராவில் ரயிலில் மீட்கப்பட்ட சூட்கேசில் தலை உள்ளிட்ட அனைத்து உடல் பாகங்களும் இருந்தனவா என்பது குறித்து ஆக்ரா ரயில்வே போலீசாரிடமும் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்.

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கைதான இருவரையும், கொலை நடந்த வீட்டுக்கு நேரில் அழைத்துச் சென்று கொலை எவ்வாறு நடைபெற்றது? உடலை எந்த இடத்தில் வைத்து துண்டு துண்டாக வெட்டினர்? உடல் பாகங்களை எவ்வாறு சூட்கேஸில் அடைத்தனர்? பயன்படுத்திய கத்தி உள்ளிட்ட பொருட்கள் எங்கே உள்ளன? என்பது குறித்து விசாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக, மாணிக் உத்தின் லஸ்கர் மற்றும் பகாமதி மாஜி ஆகிய இருவர் மீதும் கொலை மற்றும் கொலையை மறைத்தல் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கைதான இருவரையும் செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி வரை போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரித்து வருகிறோம். விசாரணைக்கு பிறகு செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவர்களை சிறையில் அடைக்கும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

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