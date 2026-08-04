பல கோடி மதிப்புள்ள சீன பட்டாசுகள், சிலிகான் சீலண்ட் திருடப்பட்ட வழக்கு- தவெக நிர்வாகி உள்பட 9 பேர் கைது
தவெக மத்திய மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.டி.ஆர்.சாமுவேல் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கைதாகியுள்ள ஜேசுதாஸ், மாவட்ட வழக்கறிஞர் பிரிவு அமைப்பாளர் மற்றும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 8:54 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சீன பட்டாசுகள், சிலிகான் சீலண்ட் திருடப்பட்ட வழக்கில், தவெக வழக்கறிஞர் அணியை சேர்ந்தவர் உட்பட 9 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு வந்த ஒரு கண்டெய்னரில் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட சீன பட்டாசுகள் இருப்பதை வருவாய் புலனாய்வு அதிகாரிகள் கண்டறிந்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். அந்த பட்டாசுகள், தூத்துக்குடி புதிய துறைமுகம் - மதுரை பைபாஸ் சாலையில் உள்ள ஒரு தனியார் சேமிப்பு குடோனில் உள்ள கண்டெய்னரில் வைத்து பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
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அதனை, கடந்த மே மாதம் 11ஆம் தேதி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். அந்த கண்டெய்னரில் மொத்தம் 708 பட்டாசு மூட்டைகள் இருந்த நிலையில், 101 பட்டாசு மூட்டைகள் மட்டுமே இருந்தன. 91 சிலிகான் சீலண்ட் பைகள் இருந்த நிலையில், 87 சிலிகான் சீலண்ட் பைகள் மட்டுமே இருந்துள்ளன. அதற்கு பதில் மணல் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பைகளில் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த திருட்டு குறித்து தனியார் குடோன் மேலாளர் ஜான் அளித்த புகாரின் பெயரில் சிப்காட் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில், அன்னை தெரசா நகர், 3-ஆவது தெருவை சேர்ந்த ஜெயகிருஷ்ணன்(30), ராஜீவ் நகர் பகுதியை சேர்ந்த இம்மானுவேல் (24), சில்வர்புரம் பகுதியை சேர்ந்த அனுஜித் ஜான்சன் (30), முனியசாமி நகர் பகுதியை சேர்ந்த ஆன்டனி ராஜேஷ் குமார் (42), கிருஷ்ணராஜபுரம் பகுதியை சேர்ந்த சக்திவிஜய் (26) ஆகிய 5 பேரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இதில், தூத்துக்குடி மாநகர தவெக வழக்கறிஞர் அணி அமைப்பாளர் ஜேசுதாஸுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில், அவர் நேற்று கைது செய்யபட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து, லேபர் காலனி நியூ ஹார்பர் பகுதியை சேர்ந்த கோவிந்தசாமி (45), பசும்பொன் நகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா (30) மற்றும் ஆதி நாகலிங்கம் (36) ஆகிய 3 பேரையும் சிப்காட் காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்கள் அனைவரும் தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதுகுறித்து தவெக மத்திய மாவட்ட செயலாளர் எஸ்.டி.ஆர்.சாமுவேல் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கைதாகியுள்ள ஜேசுதாஸ், மாவட்ட வழக்கறிஞர் பிரிவு அமைப்பாளர் மற்றும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.