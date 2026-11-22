ஊரக வளர்ச்சித் துறை வங்கி கணக்கில் ரூ.22 கோடி மோசடி செய்த வழக்கில் திருப்பம்; 3 மாநிலங்களுக்கு விரைந்த தனிப்படை
தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூபாய் 22 கோடி பணத்தை சைபர் மோசடி கும்பல் நூதன முறையில் கொள்ளையடித்த வழக்கில் இதுவரை 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 22, 2026 at 10:07 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் தனியார் வங்கி ஒன்றில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சுமார் ரூ.22 கோடி ரூபாய் பணம் சைபர் மோசடி கும்பலால் முறைகேடாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டு, கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது.
அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்தே இவ்வளவு பெரிய தொகை சைபர் மோசடி மூலம் பறிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த மோசடி தொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் பணப் பரிவர்த்தனைகளை கையாள்வதற்காக தனியார் நிறுவனம் ஒன்று பிரத்யேக பணப் பரிவர்த்தனைத் தளத்தை உருவாக்கிப் பயன்படுத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
ஹேக்கிங் முறையில் ஊடுருவிய கும்பல்
இத்தளத்தின் மூலமாக மூன்று மாவட்டங்களுக்கான நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ளன. இந்த பணப் பரிவர்த்தனை தளத்தில் உள்ள பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளை பயன்படுத்திக் கொண்ட சைபர் மோசடி கும்பல், போலியான இணைய முகவரிகளைப் பயன்படுத்தி ஹேக்கிங் முறையில் ஊடுருவியுள்ளது. இதையடுத்து அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சுமார் 22 கோடி ரூபாய் பணத்தை பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பிரித்து அனுப்பி மோசடி செய்துள்ளது தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து, மோசடியில் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் தொடர்புடைய நபர்களை கண்டறியும் வகையில், போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். இதில் முதற்கட்டமாக 7 பேரும், தொடர்ந்து மேலும் 2 பேரும் என இதுவரை மொத்தம் 9 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மணி மியூல் வங்கிக் கணக்குகள்
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த மோசடியில் ஆயிரக்கணக்கான 'மணி மியூல்' வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, வங்கிக் கணக்குகளை தொடங்கி அவற்றின் விவரங்களையும், பரிவர்த்தனை செய்யும் உரிமையையும் பணத்துக்காக மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்கும் நபர்களின் கணக்குகள் மணி மியூல் கணக்குகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
இத்தகைய கணக்குகளைப் பயன்படுத்தியே சைபர் மோசடி கும்பல் கொள்ளையடித்த பணத்தைப் பல்வேறு கட்டங்களாக பரிமாற்றம் செய்துள்ளது. இந்த மோசடியில் சைபர் கும்பலின் தலைவன் முக்கியப் பங்காற்றியுள்ளதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அவனது உத்தரவின்பேரில் ஏஜென்ட் ஒருவர் பல்வேறு நபர்களிடமிருந்து மணி மியூல் வங்கிக் கணக்குகளை சேகரித்து வந்துள்ளார். அரசுத் துறையின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து மோசடி செய்து பெறப்பட்ட பணம் இந்த கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கிருந்து பல்வேறு கட்டங்களாகப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றி மோசடி
பின்னர் அந்த வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்த பணத்தை ஏஜென்ட் கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றி சைபர் மோசடி கும்பலின் தலைவனுக்கு அனுப்பி வந்துள்ளனர். இதன்மூலம் பணத்தின் உண்மையான மூலத்தையும் அது சென்றடைந்த நபர்களையும் கண்டறிவதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் வகையில் மோசடி கும்பல் திட்டமிட்டு செயல்பட்டுள்ளது.
மேலும் தங்களது வங்கிக் கணக்குகளை மோசடிக்கு பயன்படுத்த வழங்கிய நபர்களுக்கு அதற்கான கமிஷன் தொகையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஒருவரது வங்கிக் கணக்கில் ரூபாய் 1 லட்சம் பணம் வரவு வைக்கப்பட்டால், அதில் 10 சதவீதமான ரூபாய் 10 ஆயிரம் அந்த கணக்கை வழங்கிய நபருக்கே கமிஷனாக சென்றடையும் வகையில் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இந்த மோசடியில் பயன்படுத்தப்பட்ட மணி மியூல் வங்கிக் கணக்குகள் 3 வெவ்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பெறப்பட்டிருப்பதும், போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அந்த மாநிலங்களுக்கு சென்று கணக்குகளை வழங்கிய நபர்கள் அவர்களை ஒருங்கிணைத்த ஏஜென்ட்கள் மற்றும் மோசடிக் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருப்பவர்களைக் கண்டறிந்து கைது செய்வதற்காக மூன்று தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தனிப்படைகள் சம்பந்தப்பட்ட 3 மாநிலங்களுக்கும் விரைந்துள்ளன.
மோசடியின் பின்னணியில் யார் யார்?
தற்போது கைது செய்யப்பட்ட 9 பேரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஆயிரக்கணக்கான மணி மியூல் வங்கிக் கணக்குகளை வழங்கியவர்கள் யார்? அவற்றின் மூலம் எவ்வளவு பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது? கிரிப்டோ கரன்சியாக மாற்றப்பட்ட பணம் எங்கு சென்றடைந்தது? இந்த மோசடியின் பின்னணியில் செயல்பட்ட முக்கிய நபர்கள் யார்? என்பது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.