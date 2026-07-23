ETV Bharat / state

தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ. 100 கோடி மோசடி செய்த வழக்கு: மேலும் இருவர் கைது

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தனியார் பள்ளிகளின் சங்கங்களை தொடர்பு கொண்டும், மிரட்டியும், பல்வேறு வழிகளில் பணம் பெற்றதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 11:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்த வழக்கில் காவல்துறை மேலும் இருவரை கைது செய்துள்ளது.

சென்னை சாலிகிராமத்தில் பதிவு செய்யப்படாத 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்' -ஐ நடத்தி வந்த திமுக செய்தித் தொடர்பு குழு துணைத் தலைவர் அரசகுமார், தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்வு உள்ளிட்ட சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாக கூறி, தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார்.

ஆனால், பணம் பெற்ற பிறகு, எந்த அனுமதியையும் அவர் பெற்றுத் தரவில்லை என கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, பெற்ற பணத்தையும் திருப்பி வழங்காமல் அவர் இழுத்தடிப்பு செய்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையிலேயே, அவர் சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமாக மோசடி செய்ததாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் ஏமாற்றப்பட்ட பள்ளி நிர்வாகங்கள் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

அரசகுமாருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ராஜா மற்றும் சுரேஷ்
அரசகுமாருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ராஜா மற்றும் சுரேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், அரசகுமாரை கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதி கைது செய்து, காவலில் எடுத்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தினர்.

அப்போது பி.டி.அரசுகுமார் நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்த்தல், டிடிசிபி மற்றும் சிடிஎம்ஏ (DTCP/CMDA) ஒப்புதல்கள் போன்ற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகப் பொய்யான வாக்குறுதி அளித்து, தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்தினரிடம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வந்துள்ளார்.

இந்த நிலையிலேயே, சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில், அரசகுமார் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்தது. தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் தலைமறைவாகி உள்ள முத்துக்குமாரை தேடும் பணியில் போலீசார் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேலும், தமிழகம் முழுவதும் 120 தனியார் பள்ளிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், 14 கோடிக்கும் மேல் மோசடி செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் பல கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமாரின் 61 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டள்ளது.

மேலும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தில் எங்கெல்லாம் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்தும் போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அத்துடன், இந்த மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிற பள்ளிகளின் விவரங்களையும் சேகரிக்கும் பணியில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: 'சாகர் கவச்' பாதுகாப்பு ஒத்திகை: தலைமைச் செயலகத்தில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு

இதுதவிர,பி.டி.அரசுகுமாரிடம் மேற்கொண்ட தொடர் விசாரணையில், அவருக்கு உடந்தையாக பலர் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவர்கள் தமிழகம் முழுவதும், தனியார் பள்ளிகளின் சங்கங்களை தொடர்பு கொண்டு மிரட்டியும், பல்வேறு வழிகளில் பணம் பெற்றதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.

இதையடுத்து பி.டி.அரசுகுமாருக்கு உடந்தையாக இருந்து பணபரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் அவரது உறவினர்கள் மதுரையைச் சேர்ந்த ஆரோக்கியராஜ் (எ) ராஜா(39) மற்றும் திருச்சியைட் சேர்ந்த சுரேஷ் (49) ஆகிய இருவரையும் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

TAGGED:

ARRESTED
PRIVATE SCHOOLS
PRIVATE SCHOOLS CASE
ARASA KUMAR CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.