கோயில்களில் தமிழில் குடமுழுக்கு - கரூரில் இருந்து மீண்டும் ஒலிக்கும் குரல்
கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு தமிழ் அறிஞர்கள், சிவனடியார்கள் நடத்திய போராட்டத்தையடுத்து திருமுக்கூடலூர் ஸ்ரீ அகத்திஸ்வரர் கோயிலில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டது.
Published : January 26, 2026 at 9:12 PM IST
- BY எஸ்.கண்ணன்
கரூர்: தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி கோயிலில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் எனக் கோரி தமிழ் ஆர்வலர் தமிழ் ராஜேந்திரன் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
தான்தோன்றிமலையில் அமைந்துள்ள கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா நடைபெறுவதை முன்னிட்டு கரூர் மாநகரம் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது. சமீபகாலமாக தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்ற பழனி மற்றும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில்களில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்துவதற்கான கோரிக்கை மிக வலுவாக எழுப்பப்பட்டது.
தமிழில் கோயில் குடமுழுக்கு விழா
அதேபோன்று, கரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு திருமுக்கூடலூர் ஸ்ரீ அகத்திஸ்வரர் கோயிலில் மணிமுக்தீஸ்வரர் சுவாமிக்கு குடமுழுக்கு விழாவை தமிழில் நடத்த வேண்டும் என தமிழ் அறிஞர்கள், சிவனடியார்கள் கூட்டமைப்பினர் திரண்டு போராடி முதல்முறையாக தமிழில் குடமுழுக்கு விழாவை நடத்தினர்.
ஆனால், அதனைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகங்களில் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அனுமதி பெற்று, தமிழில் குடமுழுக்கு விழா நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக கரூரைச் சேர்ந்த தமிழ் ஆர்வலரும், வழக்கறிஞருமான தமிழ் ராஜேந்திரன் தனது வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் தமிழ் ராஜேந்திரன் அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில், ”தான்தோன்றிமலை கல்யாண வெங்கடரமண சுவாமி மகா கும்பாபிஷேக விழாவானது, எதிர்வரும் ஜனவரி 28 ஆம் தேதி புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் 10:30 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகள் இந்து சமய அறநிலைத்துறை சார்பில் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்விழாவில், தமிழில் குடமுழுக்கு விழாவை நடத்த வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் ரிட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளேன். நாளை (ஜன.27) இந்த மனு விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீக வழிபாட்டில் தமிழை பயன்படுத்த எடுக்கப்பட்ட முயற்சியில் ஒன்றாக, 2002ஆம் ஆண்டு கரூர் மாவட்டத்தில் திருமுக்கூடலூர் மணிமுக்தீஸ்வரர் கோயிலில் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு பெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது. அந்த போராட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டு தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்த உதவி செய்தேன். அதன் தொடர்ச்சியாக கரூரில், முதலாவது உலகத் தமிழ் வழிபாட்டு மாநாடு நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரிய ஆதீன கர்த்தர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்ட அந்த நிகழ்விலும், நான் பங்கேற்றேன்.
அதன் தொடர்ச்சியாக தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் குடமுழுக்கு நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதுவரை அங்கு சமஸ்கிருதத்தில் மட்டும் தான் குடமுழுக்கு விழா நடந்து வந்தது. எனவே இந்த முறை அந்த குடமுழுக்கு விழாவை தமிழில் நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி தெய்வத்தமிழ் பேரவை என்ற பெயரில் தமிழ் ஆர்வலர்கள், ஆன்மீகவாதிகளை கொண்ட ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு, பேரவையின் சார்பில் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன," என்றார்.
குடமுழுக்கு விழாவில் தமிழுக்கு சரி சமமான பங்கு
மேலும் தொடர்ந்த அவர், "இதுதொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் துரைசாமி, ரவீந்திரன் ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு முதன்முதலாக, குடமுழுக்கு விழாவை சமஸ்கிருதத்தில் 50%, தமிழில் 50% நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, கரூர் பசுபதீஸ்வரர் கோயில் குடமுழுக்கு விழாவின்போது, மூங்கில் அடியார் பொன்னுசாமி என்ற ஆன்மீக தலைவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில் நீதிபதிகள் கிருபாகரன், புகழேந்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்கள் முழுவதிலும் தமிழில் தான் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும், குறைந்தபட்சம் சமஸ்கிருதத்துக்கு 50% தமிழுக்கு 50% என்று ஒதுக்கி, மந்திரங்களை ஓத வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
அதன்பின்பு, பழனி முருகன் கோயில் குடமுழுக்கு தொடர்பான வழக்கில் உயர் நீதின்ற மதுரை அமர்வு, தமிழ்நாடு அரசு பிரதிநிதிகள், சான்றோர்கள், ஆன்மீகவாதிகள் அடங்கிய குழுவை அமைத்து அவர்களிடத்தில் அறிக்கை பெற்று, தமிழில் குடமுழுக்கு விழாவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டனர்.
ஆனாலும் கூட தொடர்ந்து பல்வேறு கோயில்களில் தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்டு, சமஸ்கிருதத்தில் குடமுழுக்கு விழா நடத்தப்பட்டது. எனவேதான் தற்போது, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கேற்ப, தான்தோன்றிமலையில் கல்யாண வெங்கட்ரமண சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு விழாவில் குறைந்தபட்ச தமிழ் மந்திரங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் எனக் கோரி வழக்கு தொடுத்துள்ளேன்." என்று தமிழ் ராஜேந்திரன் கூறினார்.
சேர, சோழ, பாண்டியர் காலம் முதல் தமிழில் குடமுழுக்கு நடைபெற்று வந்ததை தமிழ் ஆர்வலர்கள் நினைவுபடுத்துகின்றனர். அந்த வகையில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் இனிவரும் காலங்களில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கட்டாயம் தமிழிலும் குடமுழுக்கு விழா நடத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்பதே தமிழ் ஆர்வலர்களின் விருப்பமும், கோரிக்கையாகவும் உள்ளது.