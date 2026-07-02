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தவெக எம்.எல்.ஏவுடனான பேர விவகாரம் - வசமாக சிக்கிய செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் மீது வழக்குப்பதிவு

இந்த வழக்கில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? பணப்பரிமாற்றம் ஏதேனும் நடந்திருக்கிறதா? என்பது குறித்தும் விசாரணையானது முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார்
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 3:13 PM IST

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சென்னை: தவெகவின் ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ.விடம் ரூ.35 கோடி பேரம் பேசியதோடு, கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சியமைத்ததிலிருந்தே குதிரை பேரம் குறித்த பேச்சுகள் தொடர்ந்து அடிபட்டு வருகின்றன. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை தவெக குதிரை பேரம் செய்து தன்பக்கம் இழுத்து வருவதாக எதிர்க்கட்சியான திமுக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறது. இந்நிலையில், தவெக எம்.எல்.ஏவிடம் திமுக குதிரை பேரம் பேசியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது.

தவெகவின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் டாக்டர் என். இளையராஜாவை சில தினங்களுக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசு என்ற நபர் செல்ஃபோனில் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார்.

தான் ஒரு கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், ஒரு முக்கிய அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் தொடர்புகொண்டதாகவும் கூறியுள்ளார். மேலும், சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டுவர உள்ளதாகவும், அந்த வாக்கெடுப்பில் தங்களுக்கு ஏற்றபடி நடந்துகொண்டால் ரூ. 35 கோடி கோரி வரை சன்மானமாக வழங்குவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதற்கு எம்.எல்.ஏ மறுப்பு தெரிவித்ததும், இதுகுறித்து வெளியே சொன்னால் இளையராஜாவும், அவரது குடும்பத்தினரும் பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்றும் மிரட்டியுள்ளதாக புகார் எழுந்தது. இச்சம்பவம் குறித்து ஜூன் 29ஆம் தேதி இளையராஜா சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகாரளித்தார்.

திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதில், மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொது ஊழியரான தன்னிடம், மக்கள் பணியை செய்யக்கூடாது என லஞ்சம் தர முயற்சித்ததோடு, தனக்கும் தனது குடும்பத்தினருக்கும் அச்சுறுத்தல் விடுத்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவருக்குப் பின்னணியாக செயல்படும் நபர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியிருந்தார்.

அந்தப் புகாரின் பேரில், சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. புலன் விசாரணையின் அடிப்படையில், சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, அவருக்கு பின்னணியாகச் செயல்பட்ட திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் ஆகியோர் முதற்கட்டமாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணையில், திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார், இவ்வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நரேஷை சென்னையில் சந்தித்ததும், அவருடைய அறிவுரையின் பேரில்தான் திருநாவுக்கரசு, புகார்தாரரான சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் இளையராஜாவை தொடர்புகொண்டு இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல் கிடைத்தது.

அதனடிப்படையில், இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு நெருக்கமானவர்களான கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகிய இருவரையும் கரூருக்குச் சென்று கைது செய்து அழைத்துவந்த திருவல்லிக்கேணி போலீஸார், அவர்களிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுகுறித்து விசாரிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பெங்களூருவில் வைத்து மேலும் 4 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஊத்தங்கரை எம்.எல்.ஏ அளித்த புகாரின் பேரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் தகவலறிக்கையில் இடம்பெற்றிருக்கும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதில், திருநாவுக்கரசுவுடனான உரையாடலை எம்.எல்.ஏ இளையராஜா எழுத்து வடிவில் அளித்துள்ளார்.

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அதில், “திருநாவுக்கரசு என்பவர் IPDS எனும் பெயரில் சென்னையில் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருவதாக அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு என்னிடம் பேசினார். அவர் பேசுகையில், ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் நான் கால் பண்றேன். உங்களை எனக்கு நல்லா தெரியும். ஒரு முக்கிய கட்சியைச் சேர்ந்த நபர்கள் சொன்னதன் பேரில் நான் தங்களிடம் தொடர்பு கொள்கிறேன். சபாநாயகர் மீதான தீர்மானத்தின்போது நாங்கள் சொல்வது போல் நீங்கள் நடந்துகொண்டால் போதும். உங்களுக்கு 35 கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் என்று கூறினார்.

அதற்கு, இதில் எனக்கு விருப்பமில்லை. இனிமேல் பேசாதீர்கள் என்று கூறினேன். அதற்கு அவர் 35 கோடி தருகிறேன். கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களால் இவ்வளவு பெரிய தொகையை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. சொல்வது போல் நடந்தால் தான் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் நல்லது. இல்லையேல் கடுமையான பின்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும். நான் பேசியதை பற்றி யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவங்களும் உயிரோடே இருக்கமாட்டீர்கள் என்று திருநாவுக்கரசு மிரட்டினார்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் முதல் தகவலறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு, திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், கிருஷ்ணன், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் மீது திருவல்லிக்கேணி போலீசார், ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் கூட்டு சதி, கொலை மிரட்டல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். மேலும் இந்த வழக்கில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? பணப்பரிமாற்றம் ஏதேனும் நடந்திருக்கிறதா? என்பது குறித்தும் விசாரணையானது முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.

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தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்
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