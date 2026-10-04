மகளிர் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு
சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் விஜய் அறிவித்த வெற்றிப் பயணம் திட்டம் தொடர்பாக அரசாணை வெளியிடப்படவில்லை என்று மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 4:34 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யும் 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை எதிர்த்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு நாளை (அக்.05) விசாரணைக்கு வருகிறது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், கல்லூரி மாணவிகள் உள்ளிட்டோர் பயன்பெறும் வகையில் 'மகளிர் விடியல் பயண திட்டம்' அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதுவே 'வெற்றி பயணம் திட்டம்' என்ற பெயரில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அக்டோபர் 02-ஆம் தேதி துவக்கி வைத்தார்.
இந்நிலையில், தவெக தலைமையில் ஆட்சி அமைந்த பின், தமிழகம் முழுவதும் இயங்கும் 12 ஆயிரத்து 600-க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகளில் பெண்கள் கட்டணமின்றி பயணம் செய்ய வகை செய்யும் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை எதிர்த்து ஈரோட்டைச் சேர்ந்த கலாமணி என்ற தனியார் பேருந்து உரிமையாளர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், 'தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் காரணமாக தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் வருவாய் இழப்பை சந்தித்து, தொழிலை கைவிட வேண்டிய சூழல் உருவாகி உள்ளது. பெண் பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்காமல் இருப்பது அரசியல் சட்டத்தின் சம உரிமையை மீறும் செயல்.
வெற்றிப் பயணத் திட்ட பயனாளிகளுக்கான கட்டணமாக ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை அரசே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. இதேபோல இழப்பீடு வழங்கி, தனியார் பேருந்துகளுக்கும் இத்திட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை விடுத்தது. ஆனால் அந்த கோரிக்கையை அரசு ஏற்கவில்லை.
சட்டப்பேரவையில் முதல்வரின் அறிவிப்பு என்ற அடிப்படையில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டம் தொடர்பாக எந்த அரசாணையும் பிறப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே, இந்த திட்டம், அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமானது என அறிவிக்க வேண்டும்" என்று அந்த மனுவில் மனுதாரர் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும், இந்த வழக்கு முடியும் வரை, வெற்றிப் பயண திட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
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இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் நாளை (அக் 05) விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.