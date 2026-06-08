மீன்பிடி தடை கால நிவாரணத்தை உயர்த்தக் கோரிய வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
ஆந்திரா, கோவா, மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்களை போல மீன்பிடி தடை காலத்தில் மீனவர்களுக்கு தலா ரூ.20 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுதாரர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
Published : June 8, 2026 at 4:36 PM IST
மதுரை: தமிழக மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடை கால நிவாரணத்தை ரூ.20 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கக் கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மதுரை ஒத்தக்கடையைச் சேர்ந்த தீரன் திருமுருகன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் தமிழக மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடை கால நிவாரணத்தை ரூ.20 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்கக் கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் "தமிழகத்தில் மீன் பிடி தடை காலத்திற்கு நிவாரணமாக ரூ. 8,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்த தொகை மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் மீனவர்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். ஆகவே ஆந்திரா, கோவா, மேற்குவங்கம் ஆகிய மாநிலங்களை போல மீன் பிடி தடை காலத்தில் மீனவர்களுக்கு தலா ரூ.20 ஆயிரம் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சதீஷ் குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 'பிற மாநிலங்களைப் போல தமிழகத்திலும் ரூ.20,000 நிவாரணம் வழங்கப்படும் என அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியை அளித்திருந்தது' என தெரிவித்தார். அரசு தரப்பில், 'இது கொள்கை முடிவு தொடர்பானது' என தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதையடுத்து நீதிபதிகள், வழக்கு தொடர்பாக தமிழக உள்துறை செயலர், நிதித் துறை செயலர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை 2 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
உலக அளவிலான இறைச்சி ஏற்றுமதியிலேயே முதலிடத்தில் இருப்பது மீன் ஏற்றுமதி தான். எனவே நாள்தோறும் பல ஆயிரம் டன் கணக்கில் மீன்கள் கடலில் இருந்து மீன்கள் பிடிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தொடர்ந்து மீன்பிடித் தொழில் நடைபெற்று வந்தால் மீன் வளமும், கடல் வளமும் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சம் காரணமாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன.
இதன் காரணமாக ஆண்டுதோறும் சில குறிப்பிட்ட காலக் கட்டங்களில் அரசு மீன் பிடித் தடை காலத்தை அமல்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட கிழக்கு கடலோரப் பகுதிகளில் ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் 15 முதல் ஜூன் 14ஆம் தேதி வரை மீன்பிடி தடை காலம் அமல்படுத்தப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது. அந்த வகையில் இந்த குறிப்பிட்ட 61 நாட்கள் பெரிய வகையிலான மோட்டார் படகுகள் மூலம் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்படுகிறது.