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திருச்சி கிழக்கில் முதல்வர் விஜய்யின் வெற்றியை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

சட்டமன்றத் தேர்தல் தொடர்பான வழக்கு முடியும் வரை திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்கக்கூடாது என்றும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 4:18 PM IST

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சென்னை: திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏவாக விஜய் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், திருச்சி கிழக்கில் 27,416 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜை வீழ்த்தினார். அதேபோல், பெரம்பூர் தொகுதியில் சுமார் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் சேகரை வீழ்த்தினார்.

ஒருவர் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே எம்எல்ஏவாக இருக்க முடியும் என்பதால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏ பதவியை விஜய் ராஜினாமா செய்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

இந்த நிலையில் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து திமுக சார்பில் அத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட இனிகோ இருதயராஜ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

அவரது சார்பில் வழக்கறிஞர் ரிச்சர்ட்சன் வில்சன் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "18 வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகளை வைத்து விஜய் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். வேட்புமனுவில் வருமான வரி பாக்கி இல்லை எனக் கூறியுள்ளார். வருமான வரி வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதை மறைத்துள்ளார். அதிகளவில் செலவு செய்து வெளிநாட்டினர் மூலம் பிரச்சாரம் செய்துள்ளார். கட்சி அடையாளங்களை அணிந்துச் சென்று முட்டி போட்டு தேவாலயத்தில் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்.

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தேர்தல் செலவு கணக்கு விவரங்களை இதுவரை தாக்கல் செய்யவில்லை. 'ரூட்' சமூக வலைதளம் மூலம் பிரச்சாரத்திற்கு எவ்வளவு செலவு செய்தார் என்ற விவரங்களை இதுவரை தெரிவிக்கவில்லை. இதேபோல் பல்வேறு முறைகேடுகள் செய்து வெற்றி பெற்றுள்ளதால் அவரது வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும்.

திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. பதவியை முதலமைச்சர் விஜய் ராஜினாமா செய்துள்ளதால் தன்னை அந்த தொகுதியின் வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்க வேண்டும். இந்த தேர்தல் வழக்கு முடியும் வரை இடைத்தேர்தலை அறிவிக்கக்கூடாது" என்று கோரியுள்ளார்.

இந்த மனு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

திருச்சி கிழக்கு தொகுதி
விஜய்
CHENNAI HIGH COURT
DMK CANDIDATE
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