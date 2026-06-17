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முதலமைச்சர் விஜய், அமைச்சர்களின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு

திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 1,492 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தபோது - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தபோது - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 9:06 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, சி.டி.ஆர்.நிர்மல்குமார் ஆகியோரின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டுள்ளன.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை பெரம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 53,715 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார். அவரது வெற்றியை எதிர்த்து திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர் தேர்தல் வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏற்கெனவே தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த நிலையில் பெரம்பூர் தொகுதி வாக்காளர்களான தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோரும் தனித்தனியாக தேர்தல் வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

அதேபோல், வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 17,302 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் வெற்றியை எதிர்த்து அந்த தொகுதியின் வாக்காளர் சிவராஜ் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். ஆர்.கே.நகர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 49,668 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அமைச்சர் மரிய வில்சனுக்கு எதிராக அத்தொகுதி வாக்காளர் மருதுகணேஷ் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார.

மேலும், திருவெறும்பூர் தொகுதியில் 8,705 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ நவல்பட்டு விஜியின் வெற்றியை எதிர்த்து திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், மொடக்குறிச்சி தொகுதியில் 2,430 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ சண்முகத்தின் வெற்றியை எதிர்த்து தொகுதி வாக்காளர் பெரியசாமி ஆகியோரும் தேர்தல் வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

இதேபோல், திருமயம் தொகுதியில் 1,492 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் சிந்தாமணி, மானாமதுரை தொகுதியில் 1,208 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்எல்ஏ இளங்கோவனுக்கு எதிராக திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் தமிழரசி, மயிலம் தொகுதியில் 30,041 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வெற்றியை எதிர்த்து தொகுதி வாக்காளர் குணசேகரன் என்பவரும் தேர்தல் வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

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புதுச்சேரியில் காமராஜ் நகர் தொகுதியில் 10,205 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற லட்சிய ஜனநாயக கட்சி எம்எல்ஏ ஜோஸ் சார்லஸ் மார்டின் வெற்றியை எதிர்த்து தொகுதி வாக்காளர் விஸ்வநாதன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். முறைகேடுகள் செய்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளதால் இவர்களது வெற்றிச் செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என மனுக்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த தேர்தல் வழக்குகள் அனைத்தும் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

முதலமைச்சர் விஜய்
தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து வழக்கு
CHENNAI HIGH COURT
TAMIL NADU MINISTERS
AADHAV ARJUNA

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