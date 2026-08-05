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விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி

திமுக எம்.எல்.ஏ. மார்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதற்காக கைது செய்யப்பட்டார்.

மார்கண்டேயன் - கோப்புப்படம்
மார்கண்டேயன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 7:34 PM IST

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சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி விளாத்திகுளம் எம்எல்ஏ மார்கண்டேயன் தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடத்து முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் விளாத்திகுளம் தொகுதியில் தி.மு.க. சார்பில் போட்டியிட்ட மார்கண்டேயன் வெற்றிப் பெற்றார். இதனைத் தொடர்ந்து, வாக்களித்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் கடந்த ஜூலை 18 ஆம் தேதி தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் தி.மு.க. சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன், முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசியதாக தூத்துக்குடி மாவட்ட குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் ஜூலை 19-ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கில் மார்கண்டேயன் ஜூலை 20-ஆம் தேதி காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மார்கண்டேயனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க கோரி காவல்துறையின் சார்பில் தூத்துக்குடி நடுவர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதே சமயம், ஜாமீன் கோரி மார்கண்டேயனும் தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்நிலையில், இந்த இரண்டு மனுவையும் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

இதையடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன் சார்பில் ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், இதுபோல் இனி பேசமாட்டேன் என அமர்வு நீதிமன்றத்தில் உத்தரவாதம் அளித்த பின்னர், சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் முடிவடைந்ததும், சம்மந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் 2 வாரம் கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையின் அடிப்படையில் மார்கண்டேயனுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது.

இதனைத் தொடர்ந்து, சிறையில் அடைக்க பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, மார்கண்டேயன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மற்றொரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்று (ஆகஸ்ட் 05) சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, இதனை நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் விசாரித்தார்.

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அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் காசி ராஜன், முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து இனி இதுபோல் பேச மாட்டேன் என மார்கண்டேயன் தரப்பில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயனை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய முடியாது என உத்தரவிட்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தார்.

TAGGED:

மார்கண்டேயன் வழக்கு
MARKANDEYAN MLA
MADRAS HIGH COURT
CM VIJAY
MARKANDEYAN MLA CASE DISMISSED

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