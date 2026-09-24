அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி
மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பிரிவினையை ஏற்படுத்தியதாக அண்ணாமலை மீது பியூஸ் மனுஷ் தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 4:27 PM IST
சென்னை: மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பிரிவினையை ஏற்படுத்தியதாக அண்ணாமலை மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு, மாநில பாஜகவின் அப்போதைய தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, முத்துராமலிங்க தேவரை குறிப்பிட்டு, கடவுள் நம்பிக்கை உடையவர்களை, கடவுள் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் சீண்டினால், மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு பாலுக்கு பதிலாக ரத்தத்தில் அபிஷேகம் நடக்கும் என கூறியதாக, சனாதனம் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு எதிராக பேசினார்.
அண்ணாமலையின் இந்த பேச்சு மக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி, பிரிவினையை ஏற்படுத்தியதாக கூறி சேலத்தை சேர்ந்த பியூஷ் மானுஷ், சேலம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணை நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், முன்பு நடைபெற்று வந்தது. அப்போது, அண்ணாமலை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அண்ணாமலையின் பேச்சு இரு பிரிவினரிடையே பகையை ஏற்படுத்தியதாக கூறுவதில் உண்மையில்லை. மேலும், யாரிடையே பிரச்சனை ஏற்படும், அந்த இரு பிரிவினர்கள் யார்? என்ற விளக்கம் புகாரில் இல்லை. எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து பியூஷ் மானுஷ் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அண்ணாமலையின் பேச்சு, கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இடையேயும், கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இடையேயும் உரசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுயமரியாதை இயக்கம் மற்றும் திராவிட இயக்க பாரம்பரியம் கொண்ட இந்த மாநிலத்தின் வரலாற்றை கருத்தில் கொண்டு இந்த விவகாரத்தை அணுக வேண்டும். ஐ.பி.எஸ் அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை இவ்வாறு பொறுப்பற்ற முறையில் பேசுவதும், அதை நியாயப்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்வதையும் ஏற்க முடியாது" என குறிப்பிட்டார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் இவ்வழக்கின் மீதான தீர்ப்பு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் இன்று (செப்டம்பர் 24) தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அண்ணாமலைக்கு எதிரான வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.