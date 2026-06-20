நெல்லை வட்டார அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை திடீர் சோதனை - பணம் பறிமுதல்; 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பத்மபிரியா உட்பட 9 பேர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 2 பிரிவுகளின் கீழ் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : June 20, 2026 at 9:43 AM IST
திருநெல்வேலி: வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ரூ. 92,000 பணம் கைப்பற்றப்பட்ட விவகாரத்தில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் உட்பட 9 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நெல்லை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் புதிய ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவது, புதிய வாகனங்களை பதிவு செய்வது, வாகன உரிமையாளர் பெயர் மாற்றம் மற்றும் காலாவதியான ஆவணங்களைப் புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தைத் தாண்டி, பெருமளவில் லஞ்சம் வசூலிக்கப்படுவதாக மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்குத் தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன.
தொடர் புகார்களையடுத்து, நேற்றைக்கு முன்தினம் (ஜூன் 18) மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவு துணை கண்காணிப்பாளர் எஸ்கால் தலைமையிலான காவல் குழுவினர், திடீரென வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்து சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, அலுவலக வளாகத்தில் இருந்த இடைத்தரகர்கள் யாரையும் வெளியே செல்ல அனுமதிக்காமல் உள்ளேயே தடுத்து நிறுத்தினர். மேலும் அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் பலர் தங்களது வேலைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டு வெளியே சென்றிருந்தது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியவந்தது.
உடனே, அவர்களை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து தீவிர விசாரணைக்கு உட்படுத்தினர். மேலும், அலுவலகத்தில் இருந்த முக்கிய ஆவணங்கள், கணக்கில் வராத ரொக்கப் பணம் மற்றும் அதிகாரிகளின் மேஜைகளில் இருந்த கோப்புகளைப் போலீசார் ஒவ்வொன்றாக ஆய்வு செய்தனர்.
பிற்பகல் தொடங்கிய இந்த சோதனையானது பல மணி நேரம் தொடர்ந்து நீடித்தது. சோதனையின் முடிவில் கணக்கில் வராத ரூ. 92,000 பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் ஆன்லைன் மூலமாக பணப்பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதா? எவ்வளவு பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்தும் விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
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நெல்லை ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் நடந்த சோதனையில் ரூ.92000 கைப்பற்றப்பட்டது தொடர்பாக மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பத்மபிரியா மற்றும் தனியார் இடைத்தரகர்கள் 8 பேர் என மொத்தம் 9 பேர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 2 பிரிவுகளின் கீழ் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலியைத் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களிலும் சோதனை நடைபெற்றது. இந்த நடவடிக்கை, வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.