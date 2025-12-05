ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்ற தீப விவகாரம்: நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட 113 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக உள்ளிட்ட இந்துத்துவா அமைப்பினர் நள்ளிரவில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

பாஜக நிர்வாகிகளுடன் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக நிர்வாகிகளுடன் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 5, 2025 at 10:08 AM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா உள்ளிட்ட 113 பேர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள தீபத்தூணில் விளக்கேற்ற, உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் நேற்று (டிச.4) உத்தரவிட்டதை அடுத்து, பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்துத்துவ அமைப்புகள் திருப்பரங்குன்றத்தில் நேற்று மாலை கூடின. ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பை முன்னிட்டும், தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளதை காரணம் காட்டியும் காவல்துறை மலைக்கு செல்ல யாருக்கும் அனுமதி அளிக்கவில்லை.‌

இதனால் காவல்துறைக்கும் வழக்கு தொடர்ந்த மனுதாரர் தரப்பிலான வழக்கறிஞருக்கும் இடையில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா உள்ளிட்ட பலரும் மலைக்கு செல்லும் பாதையின் முன்பாக சாலையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். அவர்களை கலைந்து போகச் சொல்லி காவல்துறை வலியுறுத்தியும் யாரும் செல்லாத நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் கைது செய்து காவல்துறை வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.

அவர்கள் அனைவரும் பழங்காநத்தம் அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜன் செல்லப்பா ஆகியோர் அவர்களை செல்போன் வாயிலாக தொடர்புகொண்டு பேசி, நிலைமையை கேட்டறிந்தனர். இதனிடையே நயினார் நாகேந்திரனை விடுவிக்கக் கோரி சென்னை ஈசிஆர் மற்றும் அரியலூர் போன்ற இடங்களில் பாஜகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனையடுத்து இரவு 11:30 மணியளவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர். இருப்பினும், போலீசாரின் தடையை மீறி போராட்டம் நடத்திய‌ பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், எச்.ராஜா உள்ளிட்டோர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். நயினார் நாகேந்திரனுடன் வந்த 93 பேர், இந்து மக்கள் கட்சி ஆலய பாதுகாப்பு குழு மற்றும் பாஜகவினர் என மொத்தம் 113 பேர் மீது போக்குவரத்துக்கு இடையூறு செய்தது, சட்டவிரோதமாக கூடியது, அனுமதி இன்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது என ஏழு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

