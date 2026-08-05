எலி மருந்து ஆர்டர் செய்தவரிடம் நூதன முறையில் ரூ.1.35 லட்சம் மோசடி
சமூக வலைதளம் மூலம் எலி மருந்து ஆர்டர் செய்த நபரிடம், நேரடியாக பணம் செலுத்தும் வசதி இல்லை என கூறி, வங்கிக் கணக்குகளின் தரவுகளை பெற்று, ரூ.1,35,481 பணம் மோசடி செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 5, 2026 at 6:29 PM IST
மதுரை: எலி மருந்து ஆர்டர் செய்தவரிடம் நூதன முறையில் ரூ.1.35 லட்சம் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மதுரை காமராஜர் சாலை, புதுபங்கஜம் காலனியைச் சேர்ந்தவர் தீபன்குமார் (33). இவர் வெள்ளிப் பொருட்களை மாற்றி விற்பனை செய்யும் இடைத்தரகராக 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு மதுரை கீழவெளி வீதியில் உள்ள தனியார் வங்கியிலும், தெற்கு மாசி வீதியில் உள்ள தனியார் வங்கியிலும் கணக்குகள் உள்ளன.
கடந்த ஜூலை 27 ஆம் தேதி தனது சமூக வலைதள கணக்கு மூலம் எலி மருந்து ஆர்டர் செய்துள்ளார். அப்போது ’நேரடியாக பணம் செலுத்தும் முறையில்’ (Cash on Delivery) ஆர்டர் செய்யப்பட்டதால், அதனைத் தொடர்ந்து கவனிக்காமல் இருந்துள்ளார். இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 2-ஆம் தேதி மதியம் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் தீபன்குமாரை தொடர்பு கொண்டு, நேரடியாக பணம் செலுத்தும் வசதி இல்லை என்றும், வாட்ஸ் ஆப் மூலம் பணம் செலுத்தினால் உடனடியாக பொருள் அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை நம்பிய தீபன்குமார், அந்த நபர் தெரிவித்த எண்ணிற்கு முதலில் ரூ.599.99 அனுப்பியுள்ளார். பின்னர் அதிகமாக பணம் செலுத்தி விட்டதாகவும், சரியான தொகையை மீண்டும் அனுப்பினால் ஏற்கனவே செலுத்திய பணம் திருப்பி வழங்கப்படும் என்றும் அந்த நபர் கூறியுள்ளார்.
இதனை நம்பி தீபன்குமார் மேலும் 3 முறை ரூ.599.09 தொகையை அடுத்தடுத்து அனுப்பியுள்ளார். அதன் பின்னரும் பணம் செலுத்துமாறு கூறியதால் சந்தேகமடைந்த அவர், பணம் அனுப்ப மறுத்துள்ளார். அப்போது மோசடி நபர், தீபன்குமாரின் இரண்டு வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் பணத்தை திருப்பி அனுப்புவதற்கான 'Code Word Number' தேவைப்படுவதாக கூறியுள்ளார். இதனை நம்பி அவர் இரண்டு வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பான குறியீட்டு தகவல்களை வழங்கியுள்ளார்.
பின்னர், அவரது இரண்டு வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்தும் பணம் குறையத் தொடங்கியுள்ளது. தொடர்ந்து இரு கணக்குகளில் இருந்து மொத்தம் ரூ.1,35,481 பணம் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தீபன்குமார் மதுரை மாநகர் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில், மோசடி செய்யப்பட்ட ரூ.1,35,481 பணத்தை மீட்டுத் தருமாறு புகார் கொடுத்துள்ளார்.
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அந்த புகாரை விசாரித்த சைபர் கிரைம் காவல்துறை சார் ஆய்வாளர் சி.ராஜா, மதுரை மாநகர் சைபர் கிரைம் காவல்நிலைய குற்ற எண் 81/2026-ல் BNS சட்டப்பிரிவு 318(4), மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2008-ன் 66(D) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் நேற்று காலை 11 மணிக்கு வழக்குப்பதிவு செய்து, மோசடி செய்த நபர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.