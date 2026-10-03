ஏரியில் மண் எடுத்து ரூ.8 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக வழக்கு - ரத்து செய்யக்கோரி எ.வ.வேலு மனு
வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுக்களை விசாரணைக்கு பட்டியலிடக் கோரி எ.வ.வேலு, அவருடைய மகன் எ.வ.குமரன் ஆகிய இருவரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
Published : October 3, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: திமுக இளைஞரணி மாநாட்டுக்காக ஏரியில் இருந்து சட்ட விரோதமாக மண் எடுத்ததால் அரசுக்கு 8 கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளார்.
திமுக வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாடு, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு, டிசம்பர் 14-ஆம் தேதி, திருவண்ணாமலையில் நடத்தப்பட்டது. இந்த மாநாட்டுத் திடலை சமன்படுத்துவதற்காக, அருகில் உள்ள மலப்பம்பாடி ஏரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக 12 ஏக்கர் பரப்பளவுக்கு 10 அடி முதல் 23 அடி ஆழத்திற்கு மண் எடுக்கப்பட்டது.
இதன்மூலம் அரசுக்கு சுமார் 8 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறி அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையிடம் கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி புகார் அளிக்கப்பட்டது.
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அந்த புகாரின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அவரது மகன் எ.வ.குமரன் ஆகியோர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, அவரது மகன் எ.வ.குமரன் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு பட்டியலிடக் கோரி இருவர் தரப்பிலும் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த மனுக்களை விசாரித்த நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன், வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய மனுவை எண்ணிட்டு விசாரணைக்கு பட்டியலிட உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதன் காரணமாக, தங்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி எ.வ.வேலு, அவரது மகன் தாக்கல் செய்த மனுக்கள், விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.