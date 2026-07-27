முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கத்திற்கு 'சிக்கல்' - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
2016- 2021 காலக்கட்டத்தில் அதிமுகவின் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக வைத்திலிங்கம் பதவி வகித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : July 27, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் மீதான வழக்கை மீண்டும் விசாரணை நடத்தி மூன்று மாதத்திற்குள் முடித்து அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2015- 2016 அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த வைத்திலிங்கம். அப்போது, சுமார் 1,400 அடுக்குமாடி வீடுகளை கட்ட திட்ட அனுமதிக்காக ஸ்ரீராம் பிராப்பர்ட்டீஸ் என்ற கட்டுமான நிறுவனத்திடம் இருந்து ரூபாய் 28 கோடி லஞ்சம் வாங்கியதாக வைத்திலிங்கம் மீது அறப்போர் இயக்கம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் அளித்தது.
அந்த புகார் மனுவில், "ஸ்ரீராம் குழுவின் பாரத் கோல் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் நிறுவனம் மூலமாக வைத்திலிங்கம் மகனின் நிறுவனமான முத்தம்மாள் எஸ்டேட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ரூபாய் 27.9 கோடி பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்திருந்தது. ஆனால் வைத்திலிங்கம், நடப்பாண்டு ஜனவரியில் திமுகவில் இணைந்தவுடன் இந்த வழக்கில் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதால் வழக்கை முடித்து வைப்பதாக பிப்ரவரி மாதம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தது.
இதையடுத்து, வைத்திலிங்கம் மீதான லஞ்ச வழக்கை மீண்டும் விசாரணை செய்ய உத்தரவிடக் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அறப்போர் இயக்கம் மற்றும் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் அமர்வு முன்பு இன்று (ஜூலை 27) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், வைத்திலிங்கம் மீதான வழக்கில் மீண்டும் விசாரணை நடத்த அனுமதி வேண்டும் என்று வாதிட்டார். இதனை ஏற்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன், மூன்று மாதத்திற்குள் விசாரணையை முடித்து இறுதி அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தொழில்துறை, ஊரகத் தொழில்துறை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத் துறை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை ஆகிய முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராக பதவி வகித்த வைத்திலிங்கம், 2016- 2021 காலக்கட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் பதவி வகித்தார்.
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