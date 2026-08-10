கனிமங்கள் கொண்டு செல்லத் தடை விதித்ததற்கு எதிரான வழக்கு: தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
உரிமம் பெற்று எடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் தங்களுக்கு சொந்தமானது என்பதால் அவற்றை எங்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுக்க மனுதாரருக்கு உரிமை உள்ளது; அரசின் அறிவிப்பிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று மனுதாரர் வாதிட்டார்.
Published : August 10, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களைக் கொண்டு செல்ல தடை விதித்ததை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு பதிலளிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உட்கட்டமைப்பு, நகரமயமாக்கல் பணிகளுக்கான கருங்கல் மற்றும் ஜல்லிக்கற்கள் போன்ற கட்டுமான பொருட்களின் தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதிச் செய்யவும், செயற்கை விலையேற்றத்தைத் தடுக்கவும், தமிழ்நாடு சட்டவிரோதக் கனிமச்சுரங்கம், கனிமப் போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்பு, தடுப்பு விதிகளில் கடந்த ஜூலை 9 ஆம் தேதி திருத்தம் செய்யப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில், காரைக்கால், புதுச்சேரி தவிர மற்ற மாநிலங்களுக்கு கருங்கல், ஜல்லிக்கற்களை கொண்டு செல்ல தற்காலிகமாக மூன்று மாதங்களுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், விதிகளை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரியும் மது பிரேமநாதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு இன்று (ஆக. 10) சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "திருத்த விதிகளுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். உரிய உரிமம் பெற்று எடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் தங்களுக்கு சொந்தமானது. அவற்றை எங்கு விற்க வேண்டும் என முடிவெடுக்க மனுதாரருக்கு உரிமை உள்ளதால், தமிழ்நாடு அரசின் மூன்று மாத தடைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
இந்த வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள், மனுதாரரின் மனுவுக்கு இரண்டு வாரங்களில் தமிழ்நாடு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.