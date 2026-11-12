இந்து மதத்தில் இருந்து மதம் மாறியவர்களை பி.சி., எம்.பி.சி. பட்டியலில் வைத்திருப்பதை எதிர்த்து வழக்கு- நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
"மதம் மாறியவர்களை சேர்ப்பதன் மூலம், உண்மையான பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டுத் தொகுப்பு அரசியலமைப்பிற்கு முரணாக நீர்த்துப் போகிறது" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 12, 2026 at 10:54 PM IST
மதுரை: இந்து மதத்தில் இருந்து பிற மதங்களுக்கு மாறியவர்களை
பிற்படுத்தப்பட்டோர்(பி.சி, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்(எம்.பி.சி) பட்டியலில் வைத்திருப்பதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், பி.சி. மற்றும் எம்.பி.சி. நலத்துறை செயலாளர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, மதுரை மேலூரை சேர்ந்த ஜி.கோடீஸ்வரன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், "2016-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் சட்டத்தின் அட்டவணை-I, வரிசை எண்களில் உள்ள பி.சி., எம்.பி.சி. பட்டியலில், இந்து மதத்தில் உள்ள சாதிய பிரிவுகளில் இருந்து
கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறியவர்களை தமிழக அரசு, பி.சி. மற்றும் எம்.பி.சி. என்று வகைப்படுத்தி அட்டவணை வெளியிட்டுள்ளது. உரிய விதிமுறைகளை, புதிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதம். எனவே, இந்து மதத்தில் இருந்து, பிற மதங்களுக்கு மாறியவர்களை பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் பட்டியலில் வைத்திருப்பதை நீக்கி உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவில், "இந்திய அரசியலமைப்பின் 16(4) பிரிவின்படி கட்டாயமாக்கப்பட்ட சமூக மற்றும் கல்வி ரீதியான பின்தங்கிய நிலைக்கான எந்தவொரு அனுபவப்பூர்வமான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத பல்வேறு கிறிஸ்தவப் பிரிவினரையும், மதம் மாறியவர்களையும் சேர்ப்பதன் மூலம், உண்மையான பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டுத் தொகுப்பு அரசியலமைப்பிற்கு முரணாக நீர்த்துப் போகிறது. சட்டப்பூர்வமான தகுதியை நிர்ணயிக்கும் அதிகாரத்தை ஒரு மத மற்றும் சமூக அமைப்புக்கு வழங்க முடியாது.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 16(1) பிரிவின் கீழ், மிகவும் பின்தங்கிய வகுப்பினரின் உண்மையான உறுப்பினர்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட சம வாய்ப்புக்கான அடிப்படை உரிமையை அரசியல் ஆதாயத்திற்காக தியாகம் செய்ய முடியாது என்பது மனுதாரரின் வாதமாக உள்ளது. எனவே, ஆழமான அரசியலமைப்பு ஆய்வுக்குத் தகுதியான ஒரு வழக்கை மனுதாரர் தொடுத்துள்ளார் என்பதில் நாங்கள் திருப்தி அடைகிறோம். இந்த மனு வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது. எனவே, மனுதாரரின் மனு குறித்து
பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை செயலாளர், டிஎன்பிஎஸ்சி செயலாளர் உள்ளிட்டோர் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை எட்டு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.