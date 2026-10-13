சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மைலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் 30,041 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்
Published : October 13, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: மைலம் சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ.வும், முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சருமான சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த 17வது சட்டமன்ற தேர்தலில், மைலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் 30,041 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார். அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, அதே தொகுதியின் வாக்காளர்களில் ஒருவரான கமலக்கண்ணன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி அதிமுக எம்.எல்.ஏ சி.வி.சண்முகம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிராகரிப்பு மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், எந்தவித முறைகேடும் தேர்தலில் செய்யவில்லை. அதனால் தனக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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அவர் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில், மனு மீதான தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருந்தார். இந்த மனு மீது இன்று உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிபதி, மைலம் சட்டமன்ற எம்.எல்.ஏ சி.வி.சண்முகத்தின் நிராகரிப்பு மனுவை ஏற்று, அவரது வெற்றியை எதிர்த்த தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.