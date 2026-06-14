குடும்பத்தை அடைத்து வைத்து வீட்டிற்கு பூட்டு - தவெக நிர்வாகி உள்பட 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
வெளிப்புறமாகப் பூட்டுப் போடப்பட்டதால் வீட்டிற்குள் குழந்தைகளுடன் சிக்கிக் கொண்ட கீர்த்திகா உடனடியாக தனது உறவினர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் தொலைபேசியில் வாயிலாக தகவல் தெரிவித்தார்.
Published : June 14, 2026 at 10:57 AM IST
தஞ்சாவூர்: வீட்டின் உரிமையாளர் தனக்கு பணம் தர வேண்டியுள்ளதாகக் கூறி குடும்பத்தை அடைத்து வைத்து வீட்டிற்கு பூட்டு போட்ட த.வெ.க நிர்வாகி உள்பட 3 பேர் மீது திருவிடைமருதூர் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே திருவிடைமருதூர் வடக்கு வீதியில் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் என்பவருக்குச் சொந்தமான வீடு உள்ளது. இந்த வீட்டில் சண்முகம் என்பவர் ரூபாய் 50,000 முன்பணம் செலுத்தி வாடகைக்கு குடியிருந்துள்ளார்.
பின்னர் அவர் வீட்டை காலி செய்த பிறகு, வீட்டின் வாடகைக்கு அளித்த முன்தொகையில், நிலுவை வாடகையைக் கழித்துக் கொண்டு மீதித்தொகையை வீட்டின் உரிமையாளர், சண்முகத்திடம் வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், இந்த வீட்டிற்கு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு கீர்த்திகா (38) என்பவர் தனது 10 மற்றும் 4 வயதான இரு குழந்தைகளுடன் புதிதாக வாடகைக்கு குடியேறியுள்ளார். கீர்த்திகாவின் கணவர் சுபாஷ் வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், வீட்டு உரிமையாளர் தனக்கு பணம் தர வேண்டியுள்ளதாகக் கூறி, முன்பு இதே வீட்டில் குடியிருந்த சண்முகம், அவரது நண்பரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தஞ்சாவூர் கிழக்கு மாவட்ட வழக்கறிஞர் பிரிவு அமைப்பாளருமான வழக்கறிஞர் ஸ்டாலின், மற்றொரு நண்பர் சுரேஷ் ஆகிய மூவரும் கீர்த்திகா மற்றும் குழந்தைகளை வீட்டிற்குள் வைத்து வெளிப்புறமாகக் கதவை பூட்டி சென்றுள்ளனர்.
வீட்டிற்குள் சிக்கிக்கொண்ட கீர்த்திகா உடனடியாக தனது உறவினர்களுக்கும், காவல்துறையினருக்கும் தொலைபேசியில் வாயிலாக தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து திருவிடைமருதூர் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சண்முகத்தை நேரில் வரவழைத்து பூட்டை திறக்கச் செய்துள்ளனர்.
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இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கீர்த்திகா அளித்த புகாரின் பேரில் சண்முகம், வழக்கறிஞர் ஸ்டாலின், சுரேஷ் ஆகிய மூன்று பேர் மீதும் திருவிடைமருதூர் காவல்துறையினர் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சட்டம் பயின்ற வழக்கறிஞர் ஒருவரே, இளம்பெண் மற்றும் அவரது இரு குழந்தைகளை வீட்டிற்குள் அடைத்து வைத்து வெளியே பூட்டு போட்ட சம்பவம் திருவிடைமருதூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.