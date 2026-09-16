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பெண் காவலரிடம் அத்துமீறல்: த.வெ.க நிர்வாகி உள்பட 3 பேர் மீது பாய்ந்த வழக்கு

த.வெ.க நிர்வாகி உட்பட 3 பேர் மீதும் அயனாவரம் காவல் நிலையத்தில் 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 1:27 PM IST

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சென்னை: திருப்பதி குடை ஊர்வலம் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவலரிடம் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக த.வெ.க நிர்வாகி உள்ளிட்ட மூவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி குடை ஊர்வலம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை அயனாவரத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டதால், அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் வண்ணம் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

ஊர்வலம் முடிந்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவலர்கள் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, அயனாவரத்தில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே மதுபோதையில் இருந்த சில இளைஞர்கள், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பெண் காவலரிடம் தகராறு

அதைப் பார்த்த பெண் காவலர் ஒருவர், அவர்களிடம் தகராறு செய்யாமல் அங்கிருந்து கிளம்புமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார். ஆனால், அவர்கள் பெண் காவலரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளனர். இதுகுறித்து, பெண் காவலர் உடனடியாக அயனாவரம் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

அதனடிப்படையில், காவல் உதவி ஆய்வாளர் ஒருவர் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்றுள்ளார். அப்போது, அந்த கும்பல் காவல் உதவி ஆய்வாளரிடமும் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, தகராறில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், பெண் போலீஸ் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

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அந்த புகாரின் அடிப்படையில், சி.சி.டி.வி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

விசாரணையில், அயனாவரத்தைச் சேர்ந்த மதன்ராஜ் (33), முகமது சஹாபுதீன் (33), ஸ்ரீதர் ராஜ் (33) ஆகிய மூவர்தான் சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் என தெரியவந்தது. இதையடுத்து, மூவர் மீதும் அயனாவரம் காவல் நிலையத்தில் 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

த.வெ.க நிர்வாகி

இதில், பொறியியல் பட்டதாரியான மதன்ராஜ், ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வில்லிவாக்கம் கிழக்குப் பகுதி துணைச் செயலாளராகவும், உடற்பயிற்சி நிலையப் பயிற்சியாளராகவும் உள்ளார் என தெரியவந்துள்ளது.

இதனால், அரசியல் பின்னணி என்பதால் மதன்ராஜ் சம்பவத்தை சமரசமாக முடிக்க முயற்சி செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், பெண் காவலரிடம் மன்னிப்பு கேட்ட மூவரும், புகாரைத் திரும்பப் பெறுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதையடுத்து அவர்கள் அங்கிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பணியிலிருந்த காவலர்களிடம் தகாத முறையில் நடந்துகொண்டதாக எழுந்த புகாரில் த.வெ.க நிர்வாகி உள்ளிட்ட 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

தவெக நிர்வாகி மீது வழக்கு
TVK MEMBER MISCONDUCT TO POLICE
பெண் காவலரிடம் அத்துமீறல்
திருப்பதி குடை ஊர்வலம்
CASE FILE AGAINST TVK MEMBER

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