வேலூரில் ரூ.11 கோடி பறிமுதல் வழக்கு செய்யப்பட்ட வழக்கு ஒத்திவைப்பு!

தேர்தல் நேரத்தில் ரூ.11 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், விசாரணை ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான எம்.பி கதிர் ஆனந்த்
வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான எம்.பி கதிர் ஆனந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 17, 2025 at 3:35 PM IST

வேலூர்: 2019 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது, ரூ.11 கோடி பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வேலூர் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக டி.எம்.கதிர் ஆனந்த் போட்டியிட்டார். அப்போது, கதிர் ஆனந்த் தரப்பில் வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. அதனடிப்படையில், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். அதில், கதிர் ஆனந்த் வீட்டில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.10 லட்சம் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, காட்பாடி பகுதியில் திமுக விளையாட்டு பிரிவு மாவட்ட தலைவர் பூஞ்சோலை சீனிவாசனின் சிமெண்ட் குடோனில் இருந்து வருமான வரித் துறையினர் ரூ.11 கோடி பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர். வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்க முயன்றதாகக் கூறப்பட்ட இச்சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் வேலூர் தொகுதி தேர்தலை ரத்து செய்தது. ஆனால், அதற்கு பிறகு நடந்த தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளர் கதிர் ஆனந்தே வெற்றி பெற்றார்.

இருந்தாலும், பணம் பறிமுதல் தொடர்பான வழக்கில் எம்.பி கதிர் ஆனந்த், பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் ஆகியோர் மீது காட்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கின் விசாரணை தற்போது நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. இந்த வழக்கு நவ.13 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்த போது எம்.பி கதிர் ஆனந்த் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார். ஆனால், வழக்கில் குற்றச்சாட்டப்பட்ட பூஞ்சோலை சீனிவாசன் மற்றும் தாமோதரன் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால், விசாரணையை நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

இதையும் படிங்க: காங்கிரஸ் வாக்குகளையும் வைத்துதான் திமுக வெற்றிப் பெறுகிறது - செல்வப்பெருந்தகை ஓப்பன்டாக்!

இந்நிலையில், இன்று (நவ.17) வேலூர் நீதித்துறை நடுவர் (JM-I) நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்காக எடுக்கப்பட்டது. அப்போது, A-1 கதிர் ஆனந்த் Absent petition தாக்கல் செய்திருந்தார். A-2 தாமோதரன் நேரில் ஆஜரானார். மேலும், A-3 பூஞ்சோலை சீனிவாசனை போலீசார் சரண்டர் செய்தனர்.

முந்தைய விசாரணை நாளில் ஆஜராகாததால், பூஞ்சோலை சீனிவாசனுக்கு நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்திருந்தது. இன்று அவரை சரண்டர் செய்ததால், வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டது. வழக்கின் அடுத்த கட்டமான charge framing (குற்றம் நிர்ணயம்) செய்ய தேவையான நேரத்தை மனுதாரர்கள் கோரியதை அடுத்து, விசாரணை நாளை (நவ.18) நடைபெறும் என்று கூறிய நீதிபதி வழக்கை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.

