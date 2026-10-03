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அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி முடங்கும் அபாயம்; நிறுவனங்கள் 2 நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் அறிவிப்பு!

அட்டைப்பெட்டி மூலப் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தி கொள்முதல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தம்
அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் இரண்டு நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 11:24 AM IST

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கரூர்: அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் அக்டோபர் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடபோவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

கரூரில் தென்னிந்திய அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் கரூர், சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கோவை மண்டல அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் தண்டபாணி, “அட்டைப்பெட்டி உற்பத்திக்கு தேவையான முக்கிய மூலப் பொருட்களான காகிதத்தின் விலை கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் ஒரு டன்னுக்கு ரூபாய் 1,000-க்கும் மேல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர அட்டைப்பெட்டி உற்பத்திக்கு தேவையான மற்ற மூலப்பொருட்களின் விலையும் 8 முறை உயர்ந்துள்ளது. மேலும், தொழிலாளர்களின் சம்பளம், மின்கட்டணம் உள்ளிட்ட உற்பத்தி செலவுகளும் உயர்ந்துள்ளது. இதையொட்டி, திருப்பூரில் நடந்த தென்மண்டல சங்க கூட்டத்தில், அட்டைப்பெட்டிகளின் விலையை தற்போதைய விலையில் இருந்து 25 சதவீதம் உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கோவை மண்டல அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் தண்டபாணி
கோவை மண்டல அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் தண்டபாணி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த விலை உயர்வு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. அதேபோல், அட்டைப்பெட்டிகளுக்கு டெலிவரி கட்டணம் தனியாக வசூலிப்பது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர அட்டைப்பெட்டி மூலப் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி செலுத்தி கொள்முதல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

அட்டைப்பெட்டி தயாரிப்பு செய்து அதனை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் போது, 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரியும் செலுத்தி வருகிறோம். ஆனால் இதனை திரும்ப பெறுவதில், மிகவும் காலதாமதம் ஏற்படுவதால், கோவை மண்டலத்தில் உள்ள அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மூலப்பொருட்களின் தொடர் விலை உயர்வை கருத்தில் கொண்டு, அதை பொதுமக்கள் மற்றும் உபயோகிப்பாளர்கலின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், வரும் அக்டோபர் 9 மற்றும் 10 ஆகிய இரண்டு நாட்கள், அட்டைப்பெட்டி தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் உற்பத்தியை நிறுத்தி, தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அட்டைப்பெட்டிகளையும் விற்பனை செய்வதை நிறுத்தி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரண்டு நாட்களும் கரூர், கோவை, நாமக்கல், சேலம் உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் உள்ள 400க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இயங்காது. இதனை கரூரில் உள்ள டெக்ஸ்டைல் ஏற்றுமதி நிறுவனத்தை சார்ந்தவர்களும் மற்றும் இதர அட்டைப்பெட்டி கொள்முதல் செய்யும் வாடிக்கையாளர்களும், ஏற்றுக்கொண்டு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்” என்றுத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CARDBOARD BOX MANUFACTURERS
TWO DAY STRIKE
COIMBATORE BOX MANUFACTURER
அட்டைப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள்
CARTON BOX MANUFACTURER STRIKE

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