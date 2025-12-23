இருதய நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவையில்லை - அரசு மருத்துவமனையின் சத்தமில்லா சாதனை
இருதய நோயாளிகளுக்கு ரத்தநாளம் வழியாக சிகிச்சை செய்யப்படுவதால், அவர்கள் 2 நாட்களில் குணமடைந்து வீட்டிற்கு செல்ல முடியும் என பேராசிரியர் சிசிலி மேரி மஜெல்லா தெரிவித்தார்.
Published : December 23, 2025 at 9:35 PM IST
சென்னை: கடந்த நான்கரை ஆண்டில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இருதய நோயாளிகளுக்கு அறுவை சிகிச்சையின்றி, ரத்தநாளம் வழியாக சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இருதயத்துறை பேராசிரியர் சிசிலி மேரி மஜெல்லா தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர்சிறப்பு மருத்துவமனையில் இருதயவியல்துறை, நரம்பியல் துறை, சிறுநீரகவியல் துறை, புற்றுநோய் சிகிச்சை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறப்பு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, 2014 முதல் செயல்பட்டு வரும் இதயவியல் துறையில், இதய பாதிப்பிற்கான ஆஞ்சியோகிராம் முதல் அறுவை சிகிச்சை வரை அனைத்தும் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
நவீனத் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் நிறுவப்பட்டு, ரத்தநாளங்களின் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை இன்றி இருதய வால்வு பாதிப்பு, இருதய ஒட்டை, இருதய வால்வு சுருக்கம், இருதய சுவரில் உள்ள துளை, ரத்தக்குழாய் அடைப்பு என 26 வகையான சிகிச்சைகளை ரத்தநாளம் வழியாக சத்தமின்றி செய்து வருகிறது. இங்குள்ள இருதயவியல் துறைக்கு மட்டும், தினமும் 700-க்கும் மேற்பட்ட வெளி மருத்துவப் பயனாளர்கள் (நாேயாளிகள்) வந்து செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 2022 மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி ரூ.34.60 கோடி மதிப்பிலான ரோபோடிக் கருவியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார். அதன் மூலம் நாளமில்லா சுரப்பி அறுவை சிகிச்சைகள், இருதய அறுவை சிகிச்சைகள், இரைப்பை குடல் அறுவை சிகிச்சைகள் போன்றவைகள், ரோபோடிக் முறையில் 3D பார்வை மூலம் உடல் உறுப்புகள் தெளிவாக தெரியும் வகையில் செய்யப்படுகிறது. இதில், சிறிய அளவிலான சிகிச்சை தழும்புகள் மட்டுமே ஏற்படுவதால், பயனாளர்கள் நீண்ட நாட்கள் மருத்துவமனைகளில் தங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையின் இருதயத்துறை பேராசிரியர் சிசிலி மேரி மஜெல்லா ஈடிவி பாரத்திடம் கூறியதாவது, “இருதயவியல் துறையின் மூலம் இருதய இடையீட்டு சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், டிசம்பர் 16ஆம் தேதி வரையில் இருதய பாதிப்பிற்கு உள்ளானவர்களுக்கு 26 வகையான ரத்தநாளம் வழி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் இது செய்யப்படுவதால், அவர்கள் 2 நாட்களில் குணமடைந்து வீட்டிற்குச் செல்ல முடியும்.
இருதயவியல் துறையில் இருதய ஓட்டைகளை அடைத்தல், அடைப்புகளை நீக்குதல், ஸ்டன்ட் பொருத்துதல், ஆஞ்சியோகிராம் செய்தல், இருதய வால்வு பொருத்துதல், பைபாஸ் சர்ஜரி, இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை உள்ளிட்டவற்றை செய்து வருகிறோம். மேலும், 73 வயதுள்ள ஒருவருக்கு பெருந்தமணியின் அடிப்பகுதியில் ஏற்பட்ட கிழிவை, அறுவை சிகிச்சையின்றி தோல் நுழைவு கருவி மூலம் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ஒருவருக்கு பிறவியிலேயே உருவான இருதய சுவர்துளை 30 மில்லி மீட்டர் அளவில் இருந்தது. அதை ரத்தநாளத்தின் வழியாக கருவியை செலுத்தி அடைத்துள்ளோம். பெண்களுக்கு அதிகளவில் ஏற்படும் இந்த சிகிச்சையை, இதுவரை 340 பேருக்கு செய்துள்ளோம். இருதய ரத்தக் குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள கடின சுண்ணாம்பு படிமானங்களை ரத்தநாள உட்புற ஒளி அதிர்வு கருவியின் மூலம் அகற்றப்பட்டு, 61 வயதான ஒருவருக்கு ஆஞ்சியோபிளாஸ்ட்டி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இருதயம் வழக்கமான அளவைவிட அதிகளவில் துடிப்பதை சீர் செய்யும் வகையில் எலெக்ட்ரோ பிசியோலஜி சிகிச்சை 229 பேருக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இருதயம் பாதிக்கப்பட்டு திடீரென ஏற்படும் உயிரிழப்பை தடுக்கும் வகையில், ஐசிடி 5 பேருக்கும், இருதயத்தில் மாகதமனியில் வால்வு மாற்று அறுவை சிகிச்சை 3 பேருக்கும் செய்துள்ளோம். 25 வயதான இளைஞர் ஒருவருக்கு மாகதமனியின் அடிப்பகுதியில் இருந்த இரண்டு ஒட்டைகளை, கருவி மூலம் ஒரே நேரத்தில் துல்லியமாக அடைத்தோம். அவர் தற்பொழுது இயல்பாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார்.
அதேபோல, 28 வயது நோயாளி ஒருவருக்கு இருதயப் பகுதியில் வால்சால்வா அனியூரிசம் என்ற சிகிச்சையை இந்தியாவில் முதல்முறையாக செய்துள்ளோம். இருதயவியல் துறையில் 31,371 இடையீட்டு சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், கடந்த நான்கரை ஆண்டில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை இன்றி ரத்தநாளம் வழியாக சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதுவும், இதுபோன்ற அரியவகை சிகிச்சைகளை உலகிலேயே முதன்முறையாக முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் இலவசமாக செய்து வருகிறோம்” என பெருமையாகத் தெரிவித்தார்.