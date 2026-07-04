காப்பர் வயருக்கு பதில் கார்பன் - குறைந்த செலவில் மின்சாரத்தை கடத்த அப்துல் ரசாக் முயற்சி
மின்சாரத்துறையில் கார்பன் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம், செலவுகளைக் குறைத்து, இந்தியாவின் வருவாயைப் பெருக்க முடியும் என்பது அப்துல் ரசாக்கின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாக உள்ளது.
Published : July 4, 2026 at 7:51 PM IST
-By இரா சிவக்குமார்
தாமிரம், அலுமினியம் மற்றும் இரும்புக்கு மாற்றாக கார்பனை மின்கம்பிகளாகப் பயன்படுத்தி, மின்சாரத்தைக் கடத்த முடியும். மேலும் தாமிரத்தின் விலை மிக அதிகமாக உள்ள நிலையில், எளிதாகக் கிடைக்கும் கார்பனைப் பயன்படுத்தினால் செலவும் குறைவு என்கிறார் மதுரையைச் சேர்ந்த கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக்.
பொதுவாக மின்சாரத்தைக் கடத்திச் செல்வதற்கு உயர்மின் கடத்தும் திறன் (Electrical Conductivity) கொண்ட வெள்ளி (Silver), செம்பு (Copper/காப்பர்), அலுமினியம் (Aluminium), தங்கம் (Gold), பிளாட்டினம் (Platinum), இரும்பு (Iron) ஆகிய உலோகத் தனிமங்களே அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
வீட்டு மின் வயர்கள், மின் கம்பங்கள் மற்றும் சிறப்பு மின் கருவிகள் ஆகியவை மேற்கண்ட உலோகங்கள் மூலமே உருவாக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக உலக அளவில் மின்சாரத்தைக் கடத்த அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுபவை செம்பு மற்றும் அலுமினியம் ஆகிய தனிமங்களே ஆகும். காரணம் தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினத்தைக் காட்டிலும் இவை விலை குறைவு.
விலை அதிகம்
இந்தியாவில் செம்பு கிலோ ரூ.1,300-க்கும், அலுமினியம் கிலோ ரூ.350-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. செம்பு நல்ல மின் கடத்து திறன் கொண்டதாக இருந்தாலும் விலை அதிகம். அலுமினியம் எடை குறைவாக, விலை மலிவாக இருப்பதால் மின் பரிமாற்றக் கம்பிகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
காப்பர் எனப்படும் செம்பைப் பொருத்தவரை வீட்டு வயர்கள், மோட்டார், மின் கம்பங்கள் (Transformers) ஆகியவற்றில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. அலுமினியம் மின் கம்பங்கள் அமைக்கவும், மின் பரிமாற்றக் கருவிகள் உருவாக்கவும் பயன்படுகின்றன.
சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாமிரம்
இந்தியாவின் தொழில் துறை வளர்ச்சிக்கு செம்பு, அலுமினியம் மற்றும் இரும்பின் பயன்பாடு மிக அதிகம். சுத்திகரிக்கப்பட்ட செம்பு உற்பத்தியில் இந்தியா முதல் 10 நாடுகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது.
2024-2025 நிதியாண்டில் மட்டும், 5.73 லட்சம் டன் செம்பு, இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அலுமினியத்தைப் பொறுத்தவரை 2024-25ஆம் ஆண்டில் 42 லட்சம் டன் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோன்று இரும்புத்தாது உற்பத்தியிலும் இந்தியா உலகின் முன்னணி நாடுகளுள் ஒன்றாக உள்ளது. 2024-25ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 289 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் உற்பத்தி செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
தாதுப் பற்றாக்குறை
இந்தியாவில் செம்பு தாதுப் பற்றாக்குறை நிலவுகின்ற காரணத்தால் பெருமளவு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. அலுமினிய உற்பத்தியிலும் செலவு அதிகமாக உள்ளது. இரும்புத் தாது உற்பத்தி சாதனை அளவாக இருந்தபோதிலும், உயர்தர இரும்புத் தாதுக்களின் தேவை அதிகரிப்பதால், அவற்றில் சிலவற்றை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலையே உள்ளது.
மின்சாரத் தேவைக்கு மட்டுமன்றி, கட்டுமானப் பணிகள், வாகனத் தயாரிப்பு, ரயில்வே, பாதுகாப்புத்துறை மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சிக்கு மேற்கண்ட தனிமங்கள் முதுகெலும்பாகத் திகழ்கின்றன.
மாற்றத்தை விரும்பும் அப்துல் ரசாக்
இந்நிலையில் மின்சாரத்துறையில் கார்பன் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம், செலவுகளைக் குறைத்து, இந்தியாவின் வருவாயைப் பெருக்க முடியும் என்கிறார் மதுரையைச் சேர்ந்த கண்டுபிடிப்பாளர் அப்துல் ரசாக். இவர் பொதுமக்கள், பெண்கள், பார்வையற்றோர், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்குப் பயன்படும் வகையில் 58 கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ராணுவம், ரயில் வேலைக்குத் தேவையான சில கண்டுபிடிப்புகளையும் செய்துள்ள அப்துல் ரசாக், முன்னாள் குடியரசுத்தலைவர் பிரதீபா பாட்டிலிடம் சிறந்த கண்டுபிடிப்பாளருக்கான தேசிய விருதையும் பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது மின்சாரத்தைக் கடத்திச் செல்லப் பயன்படுத்தப்படும் தாமிரம், அலுமினியம், இரும்பு உலோகங்களுக்கு மாற்றாக, கார்பன் மூலம் அதனைச் சிறப்பாகச் செய்ய முடியும் என செய்து காட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு செயல்முறை விளக்கம் அளித்து, அதன் செயல்பாட்டை விளக்கிக் கூறினார்.
மின் வயருக்கு மாற்றாக கார்பனைப் பயன்படுத்துவது குறித்து கடந்த 6 மாதங்களாக தான் ஆய்வு மேற்கொண்டதாகவும், காப்பர் தட்டுப்பாடாக உள்ள அதே நேரம் விலை அதிகமாகவும் உள்ளது, அலுமினியம் ஆயுள் குறைவு ஆகையால், இவற்றுக்கு மாற்றாக பயன்படுத்துவதுதான் இந்த கார்பன் ஆய்வின் நோக்கம் என்று கூறுகிறார்.
கார்பன் மின்சார கடத்தி தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளதா?
இந்த தொழில்நுட்பத்திற்கு உலகளவில் பல காப்புரிமைகள் பெறப்பட்டுள்ளது. அதாவது செம்பு கம்பிகளுக்கு பதிலாக கார்பன் நானோகுழாய்களைப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்தைக் கடத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவின் நாசா, ஸ்பெயினின் டெக்ஸ்மாட் போன்ற உலகளாவிய ஆய்வு நிறுவனங்களும், இந்தியாவின் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் மற்றும் ஐஐடி கல்வி நிறுவனங்கள் போன்றவையும் கார்பனை பயன்படுத்தி மின்சாரத்தை கடத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றன.
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மேலும், இந்த தொழில்நுட்பம் தற்போது விண்வெளித்துறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மின்சாரக் கார்களின் எடையை குறைக்கவும், செம்பு கம்பிகளுக்கு மாற்றாக இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கும் திறன், எடை குறைவு போன்றவையே இவற்றின் மீதான இத்தனை ஆய்வுகளுக்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
வெப்ப சோதனை
இந்நிலையில் தனது ஆய்வுகள் தொடர்பாக பேசிய அப்துல் ரசாக் பேசுகையில், “கார்பனுக்கு முன்னதாக தண்ணீர் மூலம் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டு பார்த்தபோது, அதில் வெற்றி பெற இயலவில்லை. கார்பன் சற்று கடினமாக இருப்பதால் வளையும் தன்மை இல்லை என்பது பொதுவான கருத்து.
வெப்ப சோதனையில் சுமார் 100 டிகிரி செல்சியஸில் கார்பனை சோதித்தபோதும் ஒன்றும் ஆகவில்லை. 1,400 டிகிரி செல்சியஸ் வரை தாங்கும் என நம்புகிறேன். கார்பன் துண்டுகளை ஒரு கம்பி மூலம் இணைத்தால், தேவைப்படும் அளவிற்கு வளைத்தோ, நெளித்தோ பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் இங்கு மின் கடத்தியாக கார்பனே செயல்படும். கார்பனை இழுத்துக் கட்ட இயலாது என்பதாலும் இந்த இரும்புக் கம்பி அவசியமாக உள்ளது.
பொதுமக்கள் பயனடைவர்
செம்பு மற்றும் அலுமினியத்தை விட கார்பன் பாதுகாப்பானது, உறுதியானது, நீடித்து உழைக்கும் தன்மை வாய்ந்தது. விலை மலிவானதும்கூட. தற்போது கார்பன் துண்டுகளுக்கு நடுவே நான் பயன்படுத்தக்கூடிய கம்பியையும் நீக்கி முழுமையாக கார்பனைப் பயன்படுத்தும் வகையில் தற்போது அடுத்தகட்ட ஆராய்ச்சியில் இறங்கியுள்ளேன்.
எவ்வளவு கனம் தேவையோ, அதற்கு ஏற்றாற்போன்று கார்பன் அளவை நாம் கூட்டியோ; குறைத்தோ உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். தேவையான வோல்டேஜ் அடிப்படையில், இதன் அளவைக் கூட்டிக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக, இந்த கண்டுபிடிப்பு நமது மின் வாரியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரும்போது பொதுமக்கள் பெரிதும் பயனடைவர்” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.
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இது ஒரு தொடக்கநிலை கண்டுபிடிப்புதான் என்றாலும்,பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் தாமிரம், அலுமினியத்தின் தேவையைக் குறைத்து கார்பன் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க முடியும் என அப்துல் ரசாக் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுமக்கள் கார்பன் வயர்கள் தொடர்பான ஆய்வுகள் பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அடித்து சொல்லும் அப்துல் ரசாக், மதுரையிலுள்ள தனியார் பள்ளி ஒன்றில் கண்டுப்பிடிப்பு வழிகாட்டி ஆசிரியராக பணியாற்றி, ‘இளம் விஞ்ஞானிகளை’யும் உருவாக்கி வருகிறார்.