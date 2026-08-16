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சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென தீப்பிடித்த கார்; வேலூரில் பரபரப்பு

காரில் ஏற்பட்ட டீசல் லீக்கேஜ் தீ விபத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள்
தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 9:56 PM IST

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வேலூர்: சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த காரில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வேலூர் மாநகரம், தொரப்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயராஜ் (75). இவருக்கு சமீபத்தில் கை எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக கட்டுப்போட ஆந்திர மாநிலம், புத்தூருக்கு தனது காரில் ஓட்டுநர் ஒருவருடன் அவர் இன்று (ஆகஸ்ட் 16) சென்றிருக்கின்றார்.

மேலும், அங்கு கட்டுப் போட்டுவிட்டு பின்னர் மீண்டும் வேலூருக்கு அவர் திரும்பி வந்துள்ளார். அவ்வாறு, வேலூர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே, அண்ணா சாலையில் கார் வந்துக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென அக்காரின் முன் பகுதியில் இருந்து புகை வந்துள்ளது.

ஆரம்பத்தில் லேசாக வந்த கரும்புகை, திடீரென அதிகமாக வரத் தொடங்கியது. இதையடுத்து ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே காரின் முன் பக்கத்தில் இருந்து தீ மளமளவென எரியத் தொடங்கியிருக்கிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த ஜெயராஜ் மற்றும் காரை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் உடனடியாக காரை விட்டு கீழே இறங்கி பாதுகாப்பான இடத்திற்குச் சென்றனர்.

கார் பற்றி எரியும் படம்
கார் பற்றி எரியும் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவல் அறிந்து வந்த வேலூர் தீயணைப்புத் துறையினர், துரிதமாக செயல்பட்டு காரில் பற்றி எரிந்த தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மேலும், அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த தீ விபத்தில் காரில் பயணித்த யாருக்கும் எந்த ஆபத்தும் ஏற்படவில்லை.

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காரில் ஏற்பட்ட டீசல் லீக்கேஜ் இந்த தீ விபத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என போலீசார் தரப்பில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த தீ விபத்துக்கான துல்லியமான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. ஆகையால், கார் தீ விபத்து குறித்து வேலூர் வடக்கு காவல் நிலைய போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வேலூர் நகரின் பரபரப்பான சாலையில் கார் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழலை ஏற்படுத்தியது. தீயணைப்புத் துறையினர் விரைந்து செயல்பட்டதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. அதேசமயம், இந்த கார் தீ விபத்தால் சில மணி நேரம் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, சிறிய வாகனங்களை மட்டும் போலீசார் மாற்று பாதை வழியாக அனுப்பி வைத்தனர்.

TAGGED:

கார் தீ விபத்து
VELLORE CAR FIRE
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