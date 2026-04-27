நீலகிரி மலைப்பாதையில் திடீரென பற்றி எரிந்த கார்

பற்றி எரியும் காரின் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 27, 2026 at 10:30 PM IST

நீலகிரி: குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மரப்பாலம் அருகே கார் ஒன்று திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அதிர்ஷ்டவசமாக காரில் பயணித்த அனைவரும் உயிர் தப்பியுள்ளனர்.

பெரம்பலூர் மாவட்டத்திலிருந்து துக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் கொள்வதற்காக நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூரில் உள்ள காக்காச்சி-க்கு 5 பயணிகள் உடன் வந்த கார் மரப்பாலம் அருகே திடீரென தீ பற்றி எரிந்தது. இந்தக் காரில் பயணித்த ஓட்டுநர் ரமேஷ் உட்பட 4 பெண்களும் அதிரஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.

இதனால் குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிறுத்தப்பட்டது. இதுகுறித்து குன்னூர் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர், தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். அதிர்ஷ்டவசமாக தீ காட்டுக்குள் பரவாமல் தடுக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், அந்த கார் முழுமையாக தீயில் கருகி நாசமாகியது. மலைப்பாதையில் வாகனங்கள் தீப்பற்றி எரிவது, விபத்துக்கள் ஏற்படுவது அண்மைக் காலமாக தொடர் நிகழ்வாக உள்ளது. எனவே, மலைப்பாதையில் மரப்பாலம், பர்லியார் பகுதிகளில் விபத்து முதலுதவி மையம், தீயணைப்பு வாகனம் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்டவைகளை முன்னெச்சரிக்கையாக நிறுத்த வேண்டும் என அப்பகுதிவாசிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் உயிரிழப்புகளை தடுக்க முடியும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கோடை வெயில் சுட்டெரித்து வருவதால் இப்போது நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை பன்மடங்காக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி போன்ற பகுதிகளுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இத்தகைய சூழலில் கார் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்து விபத்திற்குள்ளாகி இருக்கிறது. மலைப்பாதையில் பயணிக்கும்போது அனுபவம் வாய்ந்த ஓட்டுநரை மட்டுமல்ல, வாகனத்தின் எஞ்சின் மற்றும் எஞ்சின் கூலிங் சிஸ்டம் ஆகியவற்றிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த விபத்து நமக்கு உணர்த்தியுள்ளது.

