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திடீரென தீ பற்றி எரிந்த கார் - பல்லாவரம் அருகே பரபரப்பு

தீயணைப்புத் துறை வருவதற்குள் துரிதமாகச் செயல்பட்டு தீயை அணைத்த போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களின் சாமர்த்தியமான செயலை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

தீ பற்றி எரியும் கார்
தீ பற்றி எரியும் கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 10:58 PM IST

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சென்னை: பல்லாவரம் 200 அடி ரேடியல் சாலையில் சென்றுக் கொண்டிருந்த காரில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டதால் அங்கு பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டது.

மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் (31). இவர், சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் ஆக்டிங் டிரைவராகப் பணியாற்றி வருகிறார். இன்று (ஜூன் 24) அவர் சோழிங்கநல்லூரில் இருந்து ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியில் உள்ள அதே நிறுவனத்தின் கிளைக்கு காரில் புறப்பட்டார்.

கார் துரைப்பாக்கம் - பல்லாவரம் 200 அடி ரேடியல் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது, வாகனத்தில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கார்த்திக் காரை மீண்டும் சோழிங்கநல்லூர் நிறுவனத்திற்கே கொண்டு செல்ல முடிவெடுத்து, துரைப்பாக்கம் நோக்கித் திரும்பியுள்ளார்.

அப்போது காரின் முன்பகுதியில் இருந்து திடீரென கரும்புகை வெளியேறியுள்ளது. அதிர்ச்சியடைந்த கார்த்திக் உடனடியாக காரை சாலையோரமாக நிறுத்தியுள்ளார். அவர் கீழே இறங்கிய அடுத்த சில நொடிகளில் காரின் முன்பக்கம் தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது. மேலும், தீ கண் இமைக்கும் நேரத்தில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்துள்ளது.

ஆகையால், அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போக்குவரத்து போலீசாரும், சக வாகன ஓட்டிகளும் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அந்த வழியாக வந்த தனியார் தண்ணீர் லாரியை மடக்கி, அதில் இருந்த தண்ணீரைப் பாய்ச்சி தீயை அணைக்க முயற்சித்தனர்.

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குறிப்பாக, சம்பவ இடத்திற்கு தீயணைப்புத் துறையினர் வருவதற்குள்ளாக, பொதுமக்கள் விரைந்து செயல்பட்டு தீயை ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர். இருப்பினும் காரில் இருந்து தொடர்ந்து புகை வந்ததால், தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரை அடித்து புகையை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தினர். இந்த விபத்தில் காரின் முன்பகுதி முற்றிலுமாக எரிந்து சேதமடைந்தது.

அதிர்ஷ்டவசமாக ஓட்டுநர் கார்த்திக் காயமின்றி உயிர் தப்பினார். இந்த விபத்து காரணமாகப் பள்ளிக்கரணை ரேடியல் சாலையில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இச்சம்பவம் குறித்து பள்ளிக்கரணை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தீயணைப்புத் துறை வருவதற்குள் துரிதமாகச் செயல்பட்டு தீயை அணைத்த போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் பொதுமக்களின் சாமர்த்தியமான செயலை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

TAGGED:

கார் தீ விபத்து
PALLAVARAM
PALLAVARAM CAR FIRE
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CAR FIRE

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